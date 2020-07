Provincia, con "cuarentena intermitente": reabren empresas, comercios y actividades profesionales

El mandatario bonaerense mencionó que "estamos terminando 17 días de un aislamiento más duro, y los objetivos se alcanzaron", en un mensaje junto al presidente Alberto Fernández.

"No es que bajaron los casos pero dejaron de crecer a tanta velocidad", afirmó el gobernador en su exposición, en la que detalló que la cuarentena estricta sirvió para tener "más camas de terapia, más lugares de aislamiento y un aumento de producción de plasma".

En ese sentido, Kicillof fue cauto y advirtió: "No es verdad que le estemos ganando al virus. El virus mata y nosotros todavía no sabemos cómo matar al virus. Como no hay tratamiento, no hay remedios y no hay vacunas, lo único que hay son medidas. Lo que estamos haciendo es administrar nuestra capacidad sanitaria".

En tanto, el gobernador afirmó: "Los objetivos que nos propusimos se alcanzaron y tienen ver con mejorar y profundizar diversas capacidades que ya teníamos". Al respecto, detalló que aumentaron la camas de terapia intensiva de 2.590 a 3.700" y que "por eso hoy el sistema no está saturado", al tiempo que indicó que la capacidad de testeo pasó de "2.500 tests a 5.100 por día" y que también se incrementó "la capacidad de rastreo de los contactos, de 10 mil a 50 mil llamados por día".

Respecto a las consecuencias económicas del aislamiento y ciertas expresiones anticuarentena, el gobernador sostuvo: "Obviamente genera tensión porque en todos lados la economía está sufriendo muchísimo. Pero no es la cuarentena, es la pandemia".