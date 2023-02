Las definiciones de Alberto Fernández: inflación, elecciones y el conflicto con la Corte

Alberto Fernández Islas Malvinas.webp Presidencia de la Nación.

Inflación

El primer tema que abordó Alberto Fernández fue el de la inflación. "Tenemos que seguir luchando permanentenemente", manifestó, al mismo tiempo que insistió en que "es un problema que no se resuelve de un día para otro".

En la charla con Urbana Play, el Presidente hizo un diagnóstico sobre la situación del aumento de precios que afecta el bolsillo de los argentinos. "En Argentina la guerra de Rusia y Ucrania multiplicó por dos la inflación del 54%, sumado a los 150.000 millones de dólares de deuda que recibí de Macri", señaló.

Otro factor que se prevé impactará en la inflación de enero es la carne, que tuvo subas en el último mes. En ese sentido, se esperan anuncios este lunes para contrarrestar el impacto negativo en el bolsillo de los consumidores. "China se retiró y quedó un exceso de productos, por eso bajó el precio. Ahora con la sequía hay mayor demanda y menos oferta, lo mismo pasa con los granos, la sequía altera los precios", analizó Fernández.

En ese sentido, el Presidente reconoció que la inflación "es un problema para toda la economía", por lo que "ocultarla es una estupidez", aseveró. "Nunca me enojo con la realidad, lo que hay que hacer es atacarla y solucionarla", consideró el mandatario de manera enfática. "Con Massa estamos comprometidos a llevar acciones concretas, con el apoyo de los empresarios", expresó.

Elecciones 2023 y la mesa política del Frente de Todos

Otro tema que abordó Alberto Fernández fue el de la convocatoria a una mesa política con todas las fuerzas que integran el Frente de Todos (FdT). Este domingo formalizó la invitación, donde los espacios que integran la coalición oficialista, representados junto a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, definirán la estrategia pensando en las PASO y las elecciones 2023.

En primer término, el Presidente ratificó el llamado, luego de hacerlo público a través de sus redes sociales. En esa línea, estimó cuándo se concretará el encuentro de la mesa política, a la que fueron convocados todos los representantes de las fuerzas que integran el Frente de Todos. "Calculo que será la semana que viene", deslizó el funcionario sobre la posible fecha para el comienzo de las reuniones.

Respecto a la discusión dentro del oficialismo y el intercambio de los diferentes puntos de vista, Alberto Fernández aclaró que "cada uno tiene a derecho a pensar y decir lo que quiera", mientras respondió a las críticas a su gestión por el acuerdo con el FMI: "Firmé con el FMI y Argentina creció más de 5 puntos, además el gasto en Salud, Vivienda y Educaicón aumentó. Entonces, ¿donde está el ajuste?", argumentó en la entrevista este lunes.

Sobre las PASO, el mandatario no definió aún su futuro político en el FdT, de cara a las elecciones 2023. Ante la consulta sobre los trascendidos que lo ubican como posible candidato respondió: "No lo sé, yo no leí eso. A mí nadie me lo dijo", aseguró.

En esa línea agregó: "Mi mayor problema no es si voy a ser candidato. Mi mayor problema es que alguno de los canallas que presidió la Argentina vuelva a hacerlo", afirmó, en clara alusión a Juntos por el Cambio y Mauricio Macri, sobre los que viene realizando críticas en las últimas apariciones públicas.

Críticas a la Corte Suprema

En el combo de cuestionamientos al máximo tribunal, hay varios puntos. Entre ellos, el pedido de juicio politico (que ya se discute en Comisión en el Congreso), el Consejo de la Magistratura y el fallo a favor de la Ciudad por la Coparticipación.

Respecto al proyecto de juicio político a la Corte, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el Presidente destacó que es una iniciativa que "también acompaña la oposición con la Coalición Cívica".

"La Corte Suprema se excedió en su capacidad republicana: no puede dictar una ley de Consejo de la Magistratura ni elegir a los integrantes", indicó Alberto Fernández este lunes.

"Ha dictado dos fallos que fueron claras intromisiones al Poder Ejecutivo, al meterse con el Consejo de la Magistratura. Tuvieron 16 años una ley para declararla inconstitucional, hacen algo prohibido en derecho que es aplicar una ley derogada, por eso Lorenzetti votó en disidencia", argumentó el Presidente. "Es un exceso como pocas veces se ha visto", agregó.

En cuanto al fallo por los fondos de la coparticipación, que Nación debe devolver a la Ciudad, el mandatario volvió a insistir en que "por ley no puedo pagar una sentencia que no está prevista en el Presupuesto".

En ese sentido, reconoció que si bien tampoco "se puede desobedecer un fallo de la Corte", lo única forma "para pagarle a la Ciudad es con bonos, porque no puedo gastar lo que no está previsto en el Presupuesto", explicó Fernández. "Solo se pagan sentencias previstas en el presupuesto", insistió el mandatario ante la pregunta.