Alberto Fernández presentó libro sobre Néstor Kirchner: "Donde estés, espero que sigas caminando al lado mío"

Según explica la editorial, el libro es un compilado de “historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas, recuerdos e imágenes narradas desconocidas" del dirigente peronista santacruceño.

Uno de los capítulos del libro fue escrito por Fernández, con el título “Mi historia con Néstor Kirchner, el mejor presidente que tuvo la democracia”.

En la presentación, el presidente Alberto Fernández, recordó cómo conoció a Néstor Kirchner: "Néstor merecía este recordamiento. Néstor nos marcó y mucho. Yo hice política de un modo hasta que lo conocí y después todo fue distinto para bien. Yo me acuerdo que había escrito un artículo en el diario Clarín dónde cuestionaba toda esa idea de desregulación de la economía. En ese texto yo decía 'hagamos un ejercicio, escribamos la palabra desregular en Word y veamos como aparece una viborita roja que marca error y eso es porque esa palabra no existe porque ninguna sociedad vive sin reglas".

Justamente Alberto recordó que ese artículo "Néstor lo leyó" fue entonces cuando Eduardo Valdez me dice "el gobernador de Santa Cruz te quiere conocer": "Nos juntamos una noche a comer y lo que pasó fue que encontré a alguien que pensaba exactamente lo que yo creía. No teníamos diferencias sustanciales en nada. Un amigo es uno mismo con otro cuero y yo sentí eso cuando conocí a Néstor. Fue algo mágico e incompresible hasta hoy".

Alberto remarcó que ese encuentro fue un punto de inflexión ya que después de eso "siempre que venía a Buenos Aires me llamaba para encontrarnos" y opinó que "Néstor estaba llamado a ser algo distinto". Visiblemente emocionado, el presidente recordó sus días como jefe de Gabinete y dijo "esa aventura que yo viví solo pude con Néstor. Nos cambió la vida a todos. Nos hizo ver que había otra forma y que había compromisos primero que había que respetar".

"En el capítulo que el ´Topo´ me mandó a escribir, llamo a la más maravillosa aventura que alguien en la política puede tener, que es la de empezar en el desierto y llegar al poder; llegar al poder y cambiar una Argentina. Y esa aventura que yo viví, solo pude hacerlo con Néstor", expresó Fernández.

"Néstor Kirchner fue un hombre inmenso, con un genio político y con una capacidad para ver y atender la necesidad del otro como pocas veces vi en mi vida política", expresó este mediodía el presidente Alberto Fernández y añadió: "Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo, y lo digo con respeto por todos".

También recordó un encuentro entre Néstor y Cristina donde la presidenta del Senado les dijo que era importante "ver que intereses tenemos que representar" y al respecto dijo que Néstor "nos enseño a no tener dudas". "Nunca me olvidó del abrazo el día de mi juramento" rememoró Alberto Fernández porque "un año antes estábamos en Siberia peleando contra un estructura que no quería saber nada con nosotros" y para mi "fue la culminación del esfuerzo".

Según relató el primer mandatario fue en ese momento, cuando Néstor le hace la jura, Alberto le dijo al oído "Néstor llegamos", a lo que el presidente de ese momento, le respondió, "si recién estamos empezando". Sobre su mandato destacó que "cada mañana era un desafío nuevo" y que Néstor era siempre el primero en llegar a la Casa Rosada.