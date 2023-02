Alberto Fernández se reunió con el canciller griego: primera vez que ocurre en la historia

Por fuera de la Comunidad Europea, Argentina es el socio comercial más importante de Grecia en alimentos. El intercambio bilateral de bienes fue para el período enero-noviembre de 2022 de u$s 262,8 millones, un 13% más que en el mismo período del 2021, con superávit para Argentina de USD 202,4 millones. El comercio de servicios en los tres primeros trimestres de 2022 alcanzó u$s 448 millones con un déficit para Argentina de u$s 249 millones. El 95% de los servicios importados desde Grecia corresponden al sector de transporte.

Uno de los anuncios concretados corresponde a la construcción inmediata de un predio deportivo con dos canchas de fútbol y vestuarios en la localidad de Berisso. Dendias selló el acuerdo junto al intendente Fabián Cagliardi, al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y a la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis. Reconocida como capital bonaerense del inmigrante, Berisso tiene la colectividad griega más grande del país. El Municipio cederá los terrenos y la Embajada de Grecia aportará u$s 50.000.

https://twitter.com/fabiancagliardi/status/1623429350233366530 Hoy junto al ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Niko Dendias, el titular nacional de Obras Públicas, @gkatopodis y la presidenta del Banco Nación, @sbatakis , firmamos un acuerdo para la construcción de un predio deportivo con dos canchas de fútbol 11 y vestuarios. pic.twitter.com/PEVjjmYIQp — Fabián Cagliardi (@fabiancagliardi) February 8, 2023

Tras la reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que “tenemos en nuestro país una hermosa comunidad griega y queremos fortalecer no solo los lazos políticos y económicos sino también los culturales”. ”La Argentina es un interlocutor natural para Grecia, porque es un país que respeta el derecho internacional”, agregó.

“Tuvimos una agenda muy intensa de trabajo para ver cómo llevamos adelante el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y del comercio, que si bien se ha duplicado en el último año, tenemos la vocación de llevarlo a otro nivel, avanzando hacia un comercio vinculado a las nuevas tecnologías y los servicios", indicó Cafiero.

El ministro argentino también se refirió a la posibilidad de intercambio energético, resaltando el interés griego en "minerales estratégicos, al litio y al cobre, y también, por supuesto, al petróleo y al gas. Además de la posibilidad del hidrógeno verde como un combustible alternativo y que Europa está demandando”.

Santiago Cafiero Grecia.jpg Foto: Prensa Cancillería Argentina.

En cuanto al Acuerdo de Asociación entre MERCOSUR y la Unión Europea firmada en el 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, Cafiero ratificó la necesidad de “revisar” cada aspecto consensuado frente a las modificaciones derivadas de la nueva normativa autónoma europea en cuestiones ambientales y remarcó que el acuerdo entre ambos bloques debe avanzar.

Desde la Cancillería argentina, aseguraron que Grecia ha mostrado interés en proyectos de cooperación e inversión en materia de maricultura, turismo y energías renovables. Asimismo, existen empresas griegas con operaciones en Argentina en sectores tales como naviero, construcción, telecomunicaciones, alimentos, vitivinicultura, y energía.