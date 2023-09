Alberto pidió votar a Massa y dijo que "los problemas no se arreglan con motosierra"

image.png Alberto junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de AySA, Malena Galmarini.

"Compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra", afirmó, haciendo referencia al candidato libertario Javier Milei. "Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", explicó el mandatario.