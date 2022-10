Cornejo: "Fue un papelón de Alberto Fernández, no está ubicado en tiempo y lugar"

alberto y el alfa.jpg

El cruce del Gobierno y "El Alfa" de Gran Hermano

"Es un papelón lo de Alberto Fernández. Trata de contestar algo de un microclima”, expresó Cornejo este sábado, en una entrevista con CNN Radio. Al mismo tiempo, el senador mendocino de la UCR señaló que “Un personaje de un reality show es una persona que obviamente no está ubicada en tiempo y lugar. El problema es que Alberto tampoco está ubicado en tiempo y lugar", lanzó.

De este modo, Alfredo Cornejo criticó la trascendencia que el Gobierno le dio al asunto, luego de los comentarios que hizo la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, sumado a Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández, quien confirmó que el Presidente iniciará acciones legales contra “El Alfa” por dañar el honor del mandatario.

Para Cornejo, "Alberto Fernández está desubicado de la agenda de Argentina”, manifestó, y agregó que “la agenda nacional es inflación, es cómo generar condiciones para que haya inversiones, para que se genere trabajo genuino. Y ese no es el lugar donde está Alberto", aseguró ayer.

Sobre el Presupuesto 2023

Por otra parte, el senador de la UCR adelantó cómo será la discusión del Presupuesto 2023, que ingresará al recinto para el debate esta semana en Diputados. "No puedo hablar por todo el radicalismo, pero coincido con López Murphy de que tal y como está no debería votarse el Presupuesto”, por lo que “hay varios artículos que no deberían votarse", afirmó.

“Hay varias cosas que son imposibles de votar, por ejemplo, que el retraso tarifario que tuvieron Edenor, Edesur y demás, lo paguen las provincias. Es increíble. Si el Gobierno nacional, que fue el que retrasó las tarifas, hace cargo a los gobiernos provinciales, es imposible que los usuarios se hagan cargo de eso”, aseguró.