Alimentos almacenados: la Justicia informó "incumplimiento" por parte del Gobierno

A través de un escrito, el juez Sebastián Casanello informó este viernes que el Gobierno nacional no cumplió en notificar cómo será la repartición de las toneladas de alimentos que tiene almacenados en depósitos del Ministerio de Capital Humano.

"De manera complementaria a lo informado el pasado 30 de mayo, póngase en conocimiento de la Sala II de la Cámara del fuero, mediante DEO y a los fines que estime corresponder, que no se ha dado cumplimiento ni se ha solicitado prórroga o suspensión respecto de la medida ordenada en el punto "II" de la resolución del 27 de mayo del año en curso -la presentación de un "plan de distribución de [los] alimentos [almacenados] en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino"- por parte del Ministerio de Capital Humano, pese a estar notificado y tras haberse vencido el plazo otorgado para su presentación", reza el escrito.

El Gobierno respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , por su "trabajo increíble" y afirmó que "es falso que se estaban venciendo" los alimentos almacenados. En este marco, sostuvo que "todavía no está el cronograma de distribución".

"La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En conferencia de prensa, el funcionario nacional afirmó ante una consulta de Ámbito que la titular de la cartera social "está haciendo un trabajo increíble".

Manuel Adorni Vocero Presidencial Manuel Adorni dijo que o hay cronograma de reparto de alimentos. Ignacio Petunchi

El Gobierno echó a Pablo de la Torre de Capital Humano por los alimentos almacenados vencidos

El Gobierno decidió echar al secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, en medio de la polémica por los alimentos almacenados y no repartidos.

"El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informa que a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería", expresó la cartera en un comunicado.