Manuel Adorni sobre los alimentos: "Todavía no está el cronograma de distribución, pero hay margen para tenerlo"

Manuel Adorni dijo que todavía no está listo el cronograma de reparto de alimentos.

El Gobierno respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , por su "trabajo increíble" y afirmó que "es falso que se estaban venciendo" los alimentos almacenados. En este marco, sostuvo que "todavía no está el cronograma de distribución".

"La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.