Movimientos en el gabinete: ratifican a Pettovello, se fortifica Francos y Sturzenegger puntea medidas

Fuentes consultadas en off confirmaron a Ámbito que el nuevo "Señor 5" será Sergio Darío Neiffert . El reemplazante de Silvestre Sívori tiene en su CV un pasado como tesorero del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas , en épocas de Jesús Cariglino. Además, fue propuesto por Luis Caputo , y designado como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) , a través del decreto 238/2024.

Guillermo Francos Jefe de Gabinete de Ministros Argentina Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete. Ignacio Petunchi

Sandra Pettovello, otra de las ministras aprobadas

Otro de los ministros que recibió el visto bueno esta semana fue la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ante una consulta de Ámbito, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en su habitual conferencia de prensa que la funcionaria quedará ratificada en su cargo pese a la polémica por los alimentos almacenados en galpones. "Pettovello es una número uno y lo está dando todo, está llevando adelante una tarea increíble", aseguró. Horas antes, el propio Javier Milei la definió desde Estados Unidos como "la mejor ministra desde el regreso de la democracia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1796397749199622451?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1796397749199622451%7Ctwgr%5Ef650c73d6920d44041d239efbc9fd7b9bb8f36e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldia.com%2Fnota%2F2024-5-31-10-9-0-milei-respaldo-a-pettovello-en-medio-de-la-polemica-por-los-alimentos-almacenados-la-mejor-ministra--politica-y-economia&partner=&hide_thread=false Y después critican a Pettovello...

La mejor ministra en el área social sin lugar a dudas desde el regreso de la democracia... https://t.co/0NFVIf9iEQ — Javier Milei (@JMilei) May 31, 2024

Fue el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, quien pagó el costo de la demora en el reparto de alimentos. Una vez más, la desconfianza entre los funcionarios se hizo presente. Según explicaron en Casa Rosada "el Gobierno no trabaja con gente con quien no tenga 100% de confianza", por eso "si un funcionario no cumple las expectativas o pierde la confianza de su superior, es removido". De hecho, Pettovello lo denunció ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes de diálogo directo con Javier Milei admitieron a Ámbito que la denuncia contra Pettovello por no repartir las cinco toneladas de alimentos "es política". "Despierta suspicacia que en la denuncia no se haya mencionado a De La Torre, el encargado de repartir esos alimentos", argumentaron las mismas fuentes deslizando que la demanda proviene del entorno del ahora exsecretario.

Federico Sturzenegger, sin cargo, ya prepara sus primeras medidas

Mientras tanto, el que se prepara para ocupar un cargo todavía no definido es Federico Sturzenegger. En Balcarce 50 aseguran que el asesor del Gobierno no va a reemplazar a Nicolás Caputo, y que su rol estaría vinculado a la desregulación económica.

FEDERICO STURZENEGGER.jpg Federico Sturzenegger será sumado formalmente al gabinete. Télam

En esta línea, luego de elaborar la ley Bases el expresidente del Banco Central ya trabaja en su próximo proyecto. Según pudo saber este medio, se trata de una nueva ley -a la cual puertas adentro del oficialismo denominan "Ley Hojarasca"- que tiene como objetivo ser "una suerte de limpieza de leyes que no están en vigencia por una cuestión práctica".

En Casa Rosada aseguran que "hay espacio" tanto para Caputo como para Sturzenegger en el gabinete, y que la entrada de uno no supone la salida del otro. De hecho, algunos funcionarios aseguran que Caputo "no se irá hasta no levantar el cepo, por la puerta grande".