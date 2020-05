AMIA: el "apriete" de Michetti a Cimadevilla por no proteger a fiscales acusados de encubrimiento Se conoció un audio en el que la por entonces vice de Mauricio Macri incrimina al ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA por no cuidar a José Barbaccia durante el juicio por encubrimiento del atentado.