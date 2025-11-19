Caso ANDIS: cuál es la acusación y las pruebas directas contra Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo en la casa de Calvete con mochila.

El exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo enfrenta una indagatoria con acusaciones basadas en las siguientes pruebas:

Spagnuolo entregó su teléfono celular con contenido eliminado y cambió de dispositivo varias veces antes del allanamiento. Esto sugiere un intento de ocultar información relevante para la investigación. Máquina de contar billetes: En su domicilio se encontró una máquina de contar billetes, lo que refuerza la hipótesis de manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. MAQUINA DE CONTAR BILLETES (1) En su casa, se encontró una máquina de contar billetes. Relación con empresas investigadas: Spagnuolo habría facilitado el direccionamiento de contratos y pagos hacia empresas vinculadas a la red de corrupción, como Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A., y Floresta S.A. Estas pruebas apuntan a su participación activa en un esquema de corrupción que involucró el desvío de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.