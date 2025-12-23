El exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini negó formar parte de una organización criminal y apuntó con Diego Spagnuolo

Se trata de Daniel Garbellini. Lo hizo en un descargo escrito presentado en la causa penal en el que rechazó cualquier participación en los hechos investigados.

El exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Daniel María Garbellini , aseguró que no formó ni forma parte de ninguna organización criminal y apuntó al entonces director Diego Spagnuolo , como quien había asumido “la suma del poder” en el organismo.

Fuentes judiciales confirmaron a Ámbito que Garbellini efectuó un descargo por escrito en la causa en la que se investigan supuestas coimas y sobreprecios en la ANDIS en la compra de medicamentos a droguerías. Según Garbellini, quien tenía la “facultad de hacer y deshacer” era Spagnuolo, el que tenía la “firma”.

En la presentación, Garbellini, explicó cómo llegó al organismo, dio detalles de su nombramiento al frente de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024 y de sus funciones.

De profesión abogado, en la gestión de Javier Milei llegó a un puesto clave de la Agencia Nacional de Discapacidad y fue uno de los “echados” por el Gobierno, junto con Diego Spagnuolo , luego de que estallara el escándalo de los audios que relataron una trama de sobornos con droguerías.

En esos audios –que no fueron tenidos como prueba en el dictamen del fiscal Franco Picardi- Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El descargo de Garbellini

Garbellini, en un escrito de más de 30 páginas, rechazó haber formado o formar parte de cualquier organización ilícita, y aseguró que era Spagnuolo quien tomaba las decisiones.

En la presentación, remarcó que Spagnuolo fue quien tomó la decisión de realizar cambios en el equipo de trabajo. En aquel momento, le dijo que lo hacía “para reemplazar a todos los funcionarios de la gestión anterior”

En un tramo del escrito, Garbellini apunta a Spagnuolo como quien asumió “la suma del poder” en el organismo.

A Garbellini lo convocan el 3 de junio de 2024 para estar al frente de Acceso a los Servicios de Salud. Administraba el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a las personas con discapacidad que no tienen otra obra social.

El acusado que habló y apuntó a Garbellini

El único imputado que declaró hasta ahora en la causa fue Roger Grant, uno de los funcionarios de ANDIS investigado. Dijo que su jefe, Daniel Garbellini, era quien le indicaba todo lo que debía hacer.

A Garbellini se lo acusa de trabajar, en los hechos, para el médico urólogo y otro de los imputados, Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos y aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo a las pruebas citadas por el fiscal Franco Picardi.