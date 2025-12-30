Javier Milei recibe en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda en el cierre de 2025 + Seguir en









El Presidente mantendrá un encuentro con David Seymour, con el foco puesto en afinidades ideológicas, reformas de mercado y posibles acuerdos comerciales.

En el tramo final de 2025, el presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en una reunión prevista para las 14 y marcada por coincidencias en libertad individual, ajuste del Estado y reformas económicas.

El encuentro se desarrollará en las oficinas presidenciales de Balcarce 50, luego de que el mandatario argentino participe de una entrevista televisiva con el periodista Andrés Oppenheimer. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, la reunión forma parte de la agenda internacional del Presidente en el cierre del año y abre la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales entre ambos países.

David Seymour es el líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), una fuerza ultraliberal fundada en 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. Aunque se trata de un espacio minoritario, ACT integra actualmente la coalición gobernante de Nueva Zelanda, encabezada por el primer ministro Christopher Luxon, junto con el Partido Nacional y New Zealand First, en un hecho histórico para el país oceánico al conformarse por primera vez una alianza de tres partidos.

Quién es David Seymour, viceprimer ministro de Nueva Zelanda Seymour asumió como viceprimer ministro el 31 de mayo pasado, en el segundo tramo de la actual administración, tras reemplazar a Winston Peters. A comienzos de año, el dirigente presentó un polémico proyecto orientado a redefinir los derechos de la población indígena, principalmente maorí, al plantear cambios en el acuerdo fundacional firmado en 1840 entre ese pueblo y la Corona británica. La iniciativa generó un fuerte rechazo social y derivó en masivas protestas en distintas ciudades del país.

De perfil excéntrico y con apenas 37 años, Seymour se ha definido públicamente con frases como “Soy un poco peculiar y no me importa lo que piense la gente, y aun así tengo bastante éxito”. También suele destacar aspectos de su vida personal, como haber dejado de consumir alcohol, y sostiene un discurso centrado en la reducción del Estado y la eficiencia gubernamental.

david Seymour Nueva Zelanda David Seymour, viceprimer ministro de Nueva Zelanda En línea con esa postura, propuso reducir de 41 a 20 los ministerios del Gobierno neozelandés al considerar que la estructura estaba “inflada” y con funciones duplicadas. “Un gobierno más pequeño y eficiente tendría 20 ministros y no más de 30”, argumentó en distintas intervenciones públicas, una visión que mantiene claras similitudes con el programa impulsado por Milei en la Argentina. Otro punto de afinidad entre ambos dirigentes es su mirada crítica sobre la gestión de la pandemia de Covid-19. Seymour cuestionó con dureza las restricciones impuestas por el entonces gobierno laborista de Nueva Zelanda, una posición que converge con el discurso del Presidente argentino, abiertamente crítico de la cuarentena aplicada durante la administración de Alberto Fernández. En la audiencia de este martes también participará el canciller Pablo Quirno, y se espera que el temario incluya libertad económica, recorte fiscal, reformas de mercado y oportunidades de vinculación bilateral. La jornada presidencial se completará con la grabación de una entrevista con Andrés Oppenheimer, que se emitirá en el programa “Oppenheimer Presenta”, en el último día hábil del año.