Arde el PRO: Mauricio Macri echó del partido a dos hombres cercanos a Patricia Bullrich







Se trata del diputado nacional Damián Arabia y del exsenador Pablo Walter. Se los acusa de no participar de las reuniones partidarias. Aseguran que nunca fueron invitados.

El PRO sumó un nuevo capítulo de su crisis interna. En una carta firmada por su presidente, Mauricio Macri, resolvieron "separar" del partido al diputado Damián Arabia y del exsenador Pablo Walter, ambos cercanos a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Argumentan "inasistencia al Consejo", pero ellos aseguran que se trata de diferencias sobre cómo acompañar al Gobierno.

"Ayer (por el jueves) recibí un llamado del Secretario General del PRO, pidiéndome que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que 'consideraban' que yo ya no participaba y había elegido otro camino", reveló el Arabia en su cuenta de X. Hoy se conoció la carta partidaria donde, de manera escueta, se resolvía su separación y la de Walter.

La explicación de inasistencia al Consejo parece una mera excusa para la fractura expuesta entre los pocos fieles a Macri que quedan en el PRO y el sector que se referencia con Patricia Bullrich que se pintaron de violeta e, incluso, varios ya se afiliaron a La Libertad Avanza (LLA). Una de ellas fue la propia Bullrich, quién será candidata a senadora nacional por ese espacio en las elecciones del 26 de octubre.

Expulsión Arabia y Walter del PRO

Arabia denunció en X que "no hay una verdadera democracia interna ni mecanismos reales de participación" en el PRO y que "se han convertido en estructuras vetustas, dominadas por elites o hasta por dueños".

