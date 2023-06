Arde la interna de JxC: Gerardo Morales acusó a Bullrich de "soberbia"

En una entrevista que brindó a la emisora Cadena 3, Juez afirmó: "He venido a Buenos Aires a hacerme escuchar y a representar los miles de cordobeses que venimos peleando hace 24 años para cambiar la historia de Córdoba. Así que vengo a decirle a estos que tienen una mirada muy del puerto, que en el interior también merecemos respeto".

luis-juez.jpg

"Nosotros no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para esto. Yo no soy un mentiroso, no le puedo decir a la gente que quiero cambiar un modelo de provincia y 24 horas después decir que este dirigente puede ensanchar el marco de Juntos por el Cambio", argumentó.

En tanto, el PRO cordobés envió esta mañana a la conducción nacional del PRO un breve texto, en el que remarcó que los dirigentes de esa fuerza son quienes "defienden los intereses de los cordobeses" dentro de JxC en esta etapa electoral.

Advirtieron que sumar como socio al gobernador Schiaretti "sin consultarnos y sin medir consecuencias electorales en nuestros pueblos es una estrategia que rechazamos de pleno".