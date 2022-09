Negri, sobre la convocatoria al diálogo del Gobierno: "Es todo un acting"

negri diputados.jfif Mario Negri dando un discurso en la Cámara de Diputados.

“La oposición no fue porque era un acting. Algunos te invitaban, otros decían que no querían dialogar. Mientras tanto la vocera (Gabriela Cerruti) decía que no había ningún diálogo. No se ordenan ni entre ellos”, manifestó Negri.

Así fue como apuntó contra el Gobierno, al que criticó por simular situaciones, en medio de la crisis política, para obtener algún tipo de rédito. “Qué cree que busca el Gobierno con este acting”, insistió Mario Negri, en diálogo con Radio Rivadavia. En ese sentido, el diputado radical advirtió además que "lo primero que hacen es convocarte y empujarte al mismo tiempo, tratan de separarte".

alberto lujan

En esa línea, criticó la convocatoria de este sábado en Luján, donde el Gobierno junto a organizaciones sociales y espacios políticos y religiosos se reunieron en la “Misa por la paz y la fraternidad”, a la que asistió el presidente Alberto Fernández. "Metieron hasta a la religión y la Iglesia en esto, es una pena. Convocaban a la paz quedándose con una misa propia", lanzó Negri hoy.

Por otra parte, apuntó contra Alberto Fernández, quien estuvo presente en Luján este sábado. "El Presidente debería simbolizar la figura en el momento de mayor crisis del país, pero cada paso que da es un símbolo de fracaso”, enfatizó el diputado de JxC este domingo.