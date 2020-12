Telleldín, absuelto por AMIA: no hubo pruebas de su participación en atentado pese a vender la Trafic

El veredicto no fue por duda razonable. El Tribunal Oral Federal N°3 -presidido por Andrés Basso- tuvo unánime convicción de que no había prueba alguna durante el juicio AMIA II de que el exreducidor Carlos Telledín formara parte de una célula terrorista ni que hubiese sabido que el destino de la camioneta Trafic que vendió fuese el de estrellarse contra el frente de Pasteur 633. El resultado del juicio oral que comenzó -después de varios obstáculos- en mayo de 2019 y por el que desfilaron 70 testigos de forma presencial y en el cual se reprodujeron 60 testimonios más, dejó el sabor amargo de que sin nuevos elementos de prueba, la verdad acerca de lo ocurrido el 18 de julio de 1994, se aleja cada vez más. Hubo un cúmulo de indicios con los cuales el expediente, después de múltiples peripecias, arribó a la instancia de debate oral con Telledín como único acusado. El problema fue que con la prueba que se produjo luego en el juicio, todos fueron descartados. Y no pudo salvarse la instancia de probar que el exreducidor sabía para qué se iba a utilizar el vehículo, a pesar de haber sido, desde hace 26 años, el sospechoso perfecto.