Augusto Costa, ministro bonaerense: "El salario real es la gran deuda pendiente"

Aunque enfatizó que "sin el Estado no se puede, con el Estado solo no alcanza" y que "cuando el Estado se corrió, el mercado no se agrandó, se achicó. Y lo vimos en 2015-2019", reconoció que "estamos flojos en salario real. Es la gran deuda pendiente". "Hay que encontrar herramientas para que la recuperación llegue al poder adquisitivo”, sostuvo.