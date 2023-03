Máximo, Wado y Axel juntos: el kirchnerismo cierra filas en provincia de Buenos Aires Por Ezequiel Rudman







Sin Alberto Fernández, que estuvo en Merlo, el kirchnerismo se abroquela en el principal distrito político del país. Axel Kicillof reivindicó el trabajo del Ministro del Interior y de Máximo Kirchner.

Alberto Fernández en Merlo y el kirchnerismo en Lomas de Zamora. El Frente de Todos expuso hoy su interna en términos geográficos sobre la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del peronismo. Mientras el Presidente se presentaba como un ejemplo de resiliencia, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Eduardo Wado de Pedro se mostraban juntos en Temperley. "Durante el gobierno de Mauricio Macri, nos traían todas leyes en contra del pueblo, pero Maxi (por Máximo Kirchner) no sólo no votó ninguna de ellas, sino que votó iniciativas fundamentales para nuestro pueblo", fue la reivindicación que Kicillof le dedicó al jefe de La Cámpora, quien renunció a la jefatura del bloque del FdT en Diputados en rechazo a la votación del acuerdo con el FMI impulsada por la Casa Rosada.

Mientras el kirchnerismo se reagrupaba en Lomas de Zamora con Martín Insaurralde y Federico Otermín como anfitriones, Alberto Fernández aseguraba desde Merlo que "si alguna vez se escribiese un libro sobre resiliencia en el Gobierno", espera que se "hable de nosotros", en referencia a que su administración debió afrontar la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y "la mayor sequía que Argentina padece desde 1929". El mandatario se expresó en estos términos al encabezar el acto de inauguración del edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud, en el nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste, Merlo.

En Lomas, sin embargo, no hubo referencias a medidas del gobierno nacional. Durante el acto de inauguración del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) "Nuevo Aráoz Alfaro", Kicillof destacó que se trabaja para "acercar la salud a las necesidades de la gente" y agradeció a Máximo Kirchner por las decisiones que adoptó en el Congreso y las medidas que impulsó "para favorecer a la provincia" de Buenos Aires. También celebró el trabajo de los ministros Gabriel Katopodis y De Pedro y destacó que "Wado no para de caminar todo el interior de la Argentina, todos los días". "En plena pandemia, 'Wado' llamó a cada uno de los gobernadores para que pensáramos no en sólo en la urgencia de salvar vidas, sino también en obras y planes de infraestructura social básica, portuaria, vial, educativa y sanitaria. Rescató una palabra que parecía vedada, que es la planificación desde el Estado", dijo Kicillof.

"No puede ser que te cuiden la salud de acuerdo al grosor de tu billetera", expresó Kicillof en defensa de la salud pública. De Pedro contrastó las políticas que lleva adelante el Gobierno actual con las de las de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC): " “Cuando recorro Lomas siempre vemos avances, siempre vemos gestiones y también vimos, me tocó ver que en este lugar Juntos por el Cambio estaba haciendo un abrazo a este centro de salud porque decían que se iba a construir una torre. Les quiero decir a los vecinos que no somos como la ciudad de Buenos Aires, que hace negocios multimillonarios donde hay centros de salud: somos la provincia de Buenos Aires, que donde hay un centro como éste hacemos esta maravilla de hospital". En el lugar donde se construyó el nuevo nosocomio funcionaba el dispensario "Aráoz Alfaro", un centro de atención primaria histórico en Lomas, referencia en vacunación y servicio.

De Pedro mencionó también las medidas tomadas para brindar más seguridad, entre las que señaló la presencia 150 patrulleros nuevos en Lomas de Zamora, más de 2.300 efectivos policiales y la reactivación económica. "Este Gobierno entiende que el poder adquisitivo, el poder de compra, la plata en el bolsillo de los trabajadores, es el motor para que las pymes y los comerciantes puedan funcionar", dijo al tiempo que convocó a "seguir soñando" con una "Argentina con inclusión, con producción, que tuvo el poder adquisitivo más alto de la región". Más tarde, recordó que la exgobernadora María Eugenia Vidal "dijo que no iba a construir hospitales para los bonaerense y que no hacía falta construir universidades; mientras ahora su espacio político vota en contra en el Congreso de la construcción de hospitales y universidades, cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de progresar, de crecer, de desarrollarse". "Los mismos que se quejan porque hay jóvenes yéndose de la Argentina son los que no quieren hacer universidades, ni centros de salud", indicó. De Pedro resaltó "la gestión de Axel", llevada adelante "con creatividad y corazón" y "trabajando todos los días desde La Plata", para que la provincia tenga "obras de infraestructura para el sector agropecuario, de salud y seguridad" y "ciudadano a los bonaerenses". "Axel está transformando la realidad de los bonaerenses", resaltó el funcionario. A su turno, Insaurralde expresó que "la revolución de obras" en la provincia "tiene que seguir siendo de los vecinos, ampliando derechos como hacemos hace 14 años"; El HDI -construido con financiamiento nacional, provincial y municipal- es un centro asistencial de última generación que atenderá a más de 1.000 pacientes por día, con la posibilidad de brindar un diagnóstico y los resultados en el mismo momento, con la indicación del posterior tratamiento, informó el Gobierno provincial. Además de clínica médica y pediatría a demanda las 24 horas y la guardia para el diagnóstico inmediato cuenta con laboratorio, quirófano, ecografías, tomógrafo, recepción, sala de rayos, shock room en todo momento del día. También, tiene un resonador de alta gama, convirtiéndose en el primero municipal de la zona y absorbiendo la gran demanda. Cuenta demás con un sector de internación que incluye 8 camas de observación de clínica médica, 6 camas de pediatría y 3 de shock room para urgencias.