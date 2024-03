Aumento de sueldos y salida de Yasin: el detrás de escena de la decisión de Javier Milei

Fuentes con despacho en Balcarce 50 admitieron a Ámbito que el vínculo entre Yasin y Posse "no era bueno". Con su salida del Gabinete, Javier Milei eligió sostener el vínculo con el Jefe de Gabinete y eximir de culpa al Secretario de Legal y Técnica -que responde a Posse- Javier Herrera Bravo.

El presidente Javier Milei anunció este lunes que despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasin , luego de que éste instrumentara los aumentos de sueldo en los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. “ Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido . Lo están notificando en este momento”, señaló en declaraciones a LN+.

Tras el escándalo generado a raíz del incremento del 48% contemplado en un decreto que llevaba la firma del propio presidente, el mandatario explicó: “En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico".

"A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”, completó.

De esta manera, Javier Milei culpó a Yasin por no haberlo notificado de los alcances del decreto que él mismo firmó, junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El ahora exsecretario ocupó su puesto durante dos meses sucediendo a Horacio Pitrau, quien también fue desvinculado por haber encabezado una negociación que naufragó con la CGT, en la previa del paro general que organizó la central obrera.

Además, con su decisión el Jefe de Estado le envió un mensaje al expresidente Mauricio Macri, ya que el exministro cambiemita Jorge Triaca fue el promotor de la llegada de Yasin al gabinete de Milei.

Aumento de sueldos en el Gabinete de Milei: cuál es la explicación del Gobierno

Una fuente del Gobierno consultada por Ámbito se refirió al aumento salarial del presidente y sus ministros y admitió que no se trató de un error. “En la modificación de Ganancias de Sergio Massa se hizo una injusticia ante la ley, que dejó exceptuados a los funcionarios de alto rango, los cuales seguían con el tope de ese momento y no podían deducir nada", explicó.

Según la explicación brindada desde el Ejecutivo, "lo que se hizo fue compensar lo de Ganancias, que fue un escándalo. Nosotros en el bruto seguimos cobrando lo mismo".

"Si ves los recibo de octubre y de ahora un subsecretario siguen cobrando lo mismo. Es una corrección a un error jurídico de una ley mala hecha", agrega la fuente en cuestión.

Días atrás Javier Milei se había referido con rechazo al aumento de diputados y senadores y remarcó su disconformidad con la decisión tomada por Menem y Villarruel: reconoció que hay "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata". En ese sentido, apuntó contra los legisladores y cuestionó: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".

Sobre este problema, que generó fuerte indignación en gran parte de la sociedad, Milei aclaró cómo se dio la situación del aumento y explicó:

"Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad", sostuvo en diálogo con LN+.

De esta manera, antes de conocerse su propio aumento, Milei enfatizó que "no está de acuerdo con que se suban el sueldo" y si bien reconoció que "pueden tener necesidades", remarcó que "hay un 60% de argentinos pobres y 10% de argentinos indigentes".