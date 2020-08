Revés de testigos de la fiscalía a sospecha de compra irregular de las empresas de Báez 

Según la acusación, la firma de Lázaro Báez, Austral Construcciones, se edificó a partir de la compra irregular de la constructora “Loscalzo Del Curto SRL”, que incluyó presiones a sus dueños. Esa versión fue negada por Del Curto, quien al ser consultado por el fiscal de juicio Diego Luciani dijo que la empresa fue vendida a Báez porque su socio Loscalzo, ya fallecido, estaba construyendo un hostel en El Calafate y quería radicarse allí. Según relató, el abogado de la compañía tenía relación con el escribano de Austral. “Le comentamos que queríamos vender y se la ofreció”, afirmó. Y recordó que en medio de las negociaciones su socio falleció en un accidente automovilístico, hecho que lo impulsó definitivamente a desprenderse de la constructora. “No hablé con nadie de Austral. No le conocí ni la cara a Lázaro, sólo hablaba con el escribano y con nuestro abogado”, dijo ante el interrogatorio del fiscal. Y destacó que cobró en tiempo y forma por la venta de la firma, con tres cheques en enero, febrero y marzo del año 2006. Y, consultado por el Tribunal, afirmó haber quedado satisfecho con el precio de venta. “Estuvo bien vendida, no perdí plata ni expectativas económicas”, aseguró.