Axel Kicillof desembarca en CABA con su Movimiento Derecho al Futuro y mira de reojo la pulseada en el PJ porteño

El gobernador bonaerense hablará este jueves en un acto en el Teatro Picadero. Lo acompañarán referentes de unas 150 organizaciones que apoyan su proyecto nacional. El arribo local se da en el marco de negociaciones internas en el peronismo vernáculo sobre la ampliación de cara al 2027.

Axel Kicillof prepara el desembarco del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad de Buenos Aires con un acto que se llevará a cabo este jueves. Días después de su triunfo en la interna del Partido Justicialista bonaerense , el gobernador pondrá un pie en el distrito porteño para ampliar su esfera de influencia política en el territorio y disputar centralidad a propios y ajenos, con la candidatura presidencial en el horizonte.

El lugar elegido será el Teatro Picadero, ubicado en el Pasaje Santos Discépolo 1857, donde se darán cita referentes de la política bonaerense y nacional y de agrupaciones afines al mandatario que en el último tiempo comenzaron a desplegar estructuras en el ámbito porteño, preparando el terreno para la puesta en marcha de la versión local del MDF.

El lanzamiento unificará bajo un mismo sello a las diferentes vertientes que impulsan a Kicillof a nivel nacional y que aspiran a trasladar las ideas y propuestas del gobernador al ámbito de la Capital Federal. Se trata de unas 150 organizaciones , entre las que se encuentran Kilómetro Cero, La Patria es el Otro y Patria y Futuro , el frente popular en el que cohabitan gremios y organizaciones sociales.

En agosto del año pasado, los articuladores de la construcción del kicillofismo en CABA sentaron las bases del "Operativo Desembarco" con un plenario en el que aseguraron que "El Futuro es con Axel" . El mitin se llevó a cabo en el club Paraguayo y estuvo encabezado por dos de las principales figuras del sector: el ministro de Desarrollo de PBA y referente de La Patria es el Otro, Andrés Larroque, y el jefe de la cartera de Producción provincial, Augusto Costa, de Kilómetro Cero.

El arribo del MDF a CABA estaba pensado para fines del año pasado , según habían anticipado a Ámbito desde los sectores involucrados en el armado territorial. Pero la coyuntural electoral y los debates internos en el peronismo , desde el desdoblamiento de PBA hasta la interna partidaria bonaerense, obligaron a estirar los tiempos .

Saldada la disputa con Máximo Kirchner, el gobernador y flamante titular del PJ bonaerense cambió de marcha y aceleró en la ampliación de su proyecto político. Como informó Ámbito, este martes lanzará en La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un think tank a través del cual elaborará un programa político nacional con miras al 2027. Y el próximo jueves será el turno del estreno del MDF CABA.

Axel Kicillof

Axel Kicillof pone un pie en CABA en medio del debate interno del PJ porteño

Según aseguraron fuentes con conocimiento de los preparativos, Kicillof será el único orador en el Teatro Picadero. El desembarco se realizará en un terreno en el que aún no hace pie y donde domina territorial y políticamente La Cámpora, a cargo de la conducción del peronismo porteño a través de Mariano Recalde.

En una búsqueda de disputar la centralidad del partido, el MDF porteño buscará configurarse como un contrapeso a la agrupación que a nivel nacional lidera Kirchner, dentro de los términos del peronismo, pero con una posición de mayor apertura y en favor de una ampliación, una propuesta que en el último tiempo fue tomando forma dentro del justicialismo de Capital.

Este año, el PJ porteño deberá renovar autoridades. El mandato del senador Recalde y de la vice, Raquel "Kelly" Olmos, como también de los miembros de la mesa de conducción, llegará a su fin en abril, fecha en la cual estaba previsto que se convoque a elecciones. Pero los sectores preponderantes, entre ellos quienes se alinean detrás de Juan Manuel Olmos, son partidarios de prorrogar el recambio hasta fin de año. El objetivo es lograr una lista de unidad, evitar el desgaste de una interna y prepararse para el año electoral que se viene.

Con la irrupción del Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional, el kicillofismo busca dar muestras de volumen político para asegurarse la lapicera a la hora de diagramar la estrategia peronista de cara al 2027. Y en el ámbito de CABA, si bien aún no expresaron definiciones sobre las discusiones internas, el gobernador es partidario de la ampliación, en coincidencia con la postura del auditor Olmos.

"Debemos ampliar el peronismo y ser un movimiento", dijo Kicillof en una entrevista con Radio 10 en octubre del año pasado, tras la derrota nacional con Milei, reafirmando su postura de convocar a otros sectores bajo el ala de un programa desarrollista e industrialista y que se configure en las antípodas del modelo libertario, pero con propuestas concretas.

Como antesala al encuentro de este jueves, el sábado pasado se llevó a cabo un plenario de Kilómetro Cero en el que se ratificó el apoyo al proyecto nacional de Kicillof y se planteó la necesidad de un "cambio de rumbo" en CABA y Nación. "Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste y crueldad sin precedentes, y la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta realidad", expresó el funcionario bonaerense.

Lo cierto es que el desembarco del MDF en CABA no es un dato menor dentro del ecosistema político porteño. Se trata de un nuevo jugador de peso en el peronismo vernáculo y en la arena partidaria local que intentará inclinar la balanza en favor de la centro izquierda, a la que desde hace años el territorio le es electoralmente esquivo.

Pese a las buenas performance de mayo y octubre, el justicialismo no logra romper umbral del segundo lugar. En ese contexto, la hipótesis de "ampliar para ganar" cobra mayor relevancia al interior del PJ de CABA. Mientras algunos miran dentro del propio peronismo, otros plantean convocar incluso a Martín Lousteau o a Horacio Rodríguez Larreta a un frente más nutrido que permita superar el 50% y evitar un balotaje.

El debate está puesto en los límites del corrimiento al centro. Para el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, una opción para el PJ porteño es llegar a un acuerdo con Mauricio Macri que le permita al PRO retener la Ciudad a cambio de un triunfo peronista en Nación. Otra, acercar posiciones con Victoria Villarruel. Días atrás, Kicillof compartió cena con el expresidente en el marco de Expoagro. En un gesto de cordialidad, ambos se estrecharon la mano, algo que no pasó desapercibido. En el PJ descartan de plano ambas propuestas.