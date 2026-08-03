El kicillofismo cruzó a Javier Milei por la ley de Tierras y apuntó contra Diego Santilli por el reparto de recursos a cambio de votos

Carlos Bianco rechazó el proyecto y acusó al Gobierno de condicionar recursos a cambio de apoyo legislativo, en sintonía con una denuncia que el propio gobernador Axel Kicillof había planteado días atrás. Convocó a movilizarse el 6 de agosto desde el Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , cuestionó este lunes el proyecto de ley que el oficialismo buscará aprobar este jueves en el Senado , conocido como ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al afirmar que responde a "un plan sistemático" de extranjerización de tierras y advirtió que Javier Milei "va a contramano del mundo".

En conferencia de prensa, en La Plata, el funcionario recordó que la iniciativa que pretende habilitar una liberalización casi total del mercado de tierras rurales para inversores extranjeros, eliminando el tope vigente del 15%, ya había intentado tratarse anteriormente sin éxito "y ahora parece que se trata el jueves", señaló.

Bianco explicó que se trata de un proyecto marco con varios capítulos, que modifica el régimen de expropiaciones y los procesos de desalojo, y que en su formulación original preveía cambios en el régimen de barrios populares, la ley de manejo del fuego y el registro de la propiedad. Según planteó, el capítulo más resistido es el que refiere a las tierras rurales: "Lo más polémico es el capítulo de tierras rurales, se quiere eliminar los topes para que empresas y personas puedan comprar tierras en Argentina. Hoy el límite es 15 por ciento y como máximo mil hectáreas se pueden extranjerizar en zona núcleo" , detalló.

Para el funcionario, la iniciativa forma parte de "un plan sistemático" del Gobierno nacional orientado a avanzar en la extranjerización de la tierra . En ese marco, apuntó directamente contra el presidente Milei y contrastó su política con la tendencia internacional: "Milei está contramano del mundo, en el mundo cada vez más se busca regular el uso de los recursos naturales de esas tierras, pero él va al revés de todos" , afirmó. Citó los casos de Brasil, que limitó la propiedad extranjera al 25%, y de México, con una restricción similar, además de Estados Unidos, que según dijo "ya expresó preocupación respecto de tierras rurales". "Todo el mundo, Asia, Europa y Estados Unidos cuida sus tierras y recursos, acá es al revés. Milei, todo al revés", sostuvo.

En otro tramo de la conferencia, Bianco apuntó contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli , por no dar respuesta a los reclamos de la provincia. "Santilli no respondió los pedidos que le mandamos, no ejerce su función", dijo. El funcionario bonaerense lo acusó de recorrer el país ofreciendo recursos a cambio de apoyo legislativo en temas como la eliminación de las PASO y la ley de tierras , algo que, según remarcó, había sido denunciado por el propio gobernador. "Quita recursos a las provincias y luego ofrece una parte de lo que te sacó a cambio de que le votes leyes como la eliminación de las PASO, y lo dicen a cara descubierta", denunció.

Ese señalamiento de Bianco coincide con los cuestionamientos que Axel Kicillof había formulado el fin de semana en una columna de opinión publicada en el diario cordobés La Voz del Interior. Allí, el gobernador bonaerense había descripto el uso de recursos públicos como moneda de cambio para conseguir apoyo legislativo, calificando la maniobra directamente como "extorsión": según su planteo, la Nación retacea fondos a las provincias y luego ofrece devolver una parte a cambio de votos para leyes como la eliminación de las PASO. Kicillof había sostenido además que, desde 2023, las 24 jurisdicciones acumularon una pérdida de recursos superior a los $47 billones a precios constantes, equivalente a 4 puntos del PIB.

Por último, Bianco confirmó que desde el Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense adherirán a la movilización convocada para el próximo 6 de agosto frente al Congreso. "El Gobierno nos pidió que desde el movimiento Derecho al Futuro como desde el PJ bonaerense nos sumemos a la movilización del 6 de agosto de manera pacífica para expresarnos contra este proyecto", cerró.

El Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, se movilizará contra los cambios en la ley de Tierras.

Rechazo absoluto al aumento de bancas en la Legislatura

Consultado sobre la información publicada este fin de semana por el diario La Nación, que daba cuenta de un supuesto proyecto para ampliar la Legislatura bonaerense hasta los 150 integrantes entre diputados y senadores, Bianco negó de manera terminante que exista esa iniciativa. "Nos llamó poderosamente la atención la supuesta intención del peronismo de aumentar cantidad de bancas. No es así por parte del Ejecutivo ni de los legisladores del peronismo. Lo consultamos, no sabemos de dónde sale esa información, lo pusieron en tapa", afirmó.

El funcionario remarcó que no hay ningún respaldo oficial para esa versión. "No es información oficial, nadie lo dijo y no estamos de acuerdo. No es momento de discutir esto, sobre todo en este momento de la Argentina. Lo desmiento categóricamente, no queremos aumentar la cantidad de legisladores, lo descarto tajantemente. Debe ser una operación de prensa", sostuvo. La postura de Bianco coincide con la del bloque de diputados de Unión por la Patria, que también salió a desmentir la información y exigió una rectificación al diario.

La provincia de Buenos Aires se opuso a la ampliación de bancas en la Legislatura bonaerense.

Los recortes nacionales

En otro tramo de su mensaje, el funcionario también se refirió al impacto del ajuste de recursos nacionales sobre los programas provinciales. Atribuyó la situación a la caída de la coparticipación y de la recaudación propia por la crisis económica, un fenómeno que, según planteó, golpeó a la provincia de Buenos Aires "con mayor saña y violencia" que al resto de los distritos.

El funcionario explicó que, una vez cubiertos los salarios (que la provincia paga con paritarias libres con los gremios estatales), el aguinaldo y el pago de la deuda externa heredada de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, los recursos disponibles para otros programas se reducen sensiblemente. Recordó que esa deuda, contraída en dólares con el exterior, fue reestructurada por la actual gestión con una adhesión del 98% de los acreedores, una quita de capital, una reducción de intereses y un plazo de repago de cuatro años que ya venció. En la segunda gestión de Kicillof, dijo, la provincia debe afrontar pagos de unos 420 millones de dólares cada marzo y cada septiembre por ese concepto, equivalentes cada uno a medio aguinaldo.

En ese contexto, Bianco sostuvo que la falta de recursos, y no un cambio de voluntad política, obligó a discontinuar o reducir distintos programas provinciales. Como ejemplo mencionó el Viaje de Egresados, que además de un beneficio para los estudiantes funcionaba como una política productiva que extendía la temporada turística en los destinos bonaerenses. También citó la reducción de la entrega de computadoras a estudiantes secundarios, que hoy se sostiene en menor escala y focalizada en escuelas rurales y especiales con mayores problemas de acceso a la tecnología.

El funcionario responsabilizó al recorte de fondos nacionales por la merma en la compra de patrulleros y en las mejoras salariales de las fuerzas policiales, y recordó la eliminación por parte del Gobierno nacional del FONID, el fondo salarial docente, cuya restitución reclaman actualmente los gremios del sector. Pese a ese escenario, remarcó que la provincia priorizó este año el fortalecimiento del servicio alimentario escolar, para mejorar la ración de comida de los estudiantes que desayunan, meriendan o almuerzan en la escuela.