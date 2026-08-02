Axel Kicillof acusó a Javier Milei de usar los fondos a las provincias como "herramienta de extorsión política"

El gobernador bonaerense cuestionó la estrategia del Poder Ejecutivo para negociar apoyo legislativo y aseguró que el ajuste sobre las jurisdicciones forma parte de un método para disciplinar a gobernadores.

Kicillof acusó a Milei de presionar a las provincias con fondos y aseguró que perdieron $47 billones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó duras críticas contra la administración de Javier Milei y acusó al Gobierno de utilizar los recursos destinados a las provincias como una herramienta de presión política para conseguir respaldo legislativo.

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"El método elegido es la extorsión" , afirmó Kicillof, al cuestionar las conversaciones entre Nación y gobernadores para conseguir apoyos en el Congreso. Según planteó, el Gobierno nacional "primero asfixia" a las jurisdicciones y luego ofrece recursos "a cambio de respaldo político".

En una columna de opinión publicada en el diario La Voz del Interior , el gobernador bonaerense sostuvo que la Casa Rosada "desfinancia" a las provincias, retiene fondos y luego utiliza esas transferencias como moneda de negociación para avanzar con sus proyectos políticos, entre ellos la suspensión de las PASO.

Kicillof aseguró que las provincias perdieron $47 billones desde 2023 por las políticas de Milei.

En su análisis, Kicillof aseguró que las 24 jurisdicciones del país acumularon una pérdida de más de $47 billones a precios constantes desde 2023, equivalente a unos 4 puntos del PBI y a una caída real del 13,4% en los recursos disponibles.

Menor coparticipación federal: vinculada a la caída de la actividad económica y a cambios en impuestos coparticipables.

vinculada a la caída de la actividad económica y a cambios en impuestos coparticipables. Menor recaudación provincial: producto del impacto de la recesión sobre sectores como industria, construcción y comercio.

producto del impacto de la recesión sobre sectores como industria, construcción y comercio. Caída de transferencias nacionales no automáticas: recursos que, según Kicillof, el Gobierno decidió retener de manera discrecional.

Además, sostuvo que el recorte afecta a todas las provincias, más allá del signo político de sus gobernadores, con retrocesos reales que van desde el 1% hasta el 24%, según la jurisdicción.

Críticas al modelo económico de Javier Milei

El gobernador bonaerense también cuestionó los resultados económicos del Gobierno nacional. Afirmó que en 30 meses de gestión se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo y cerraron unas 26 mil empresas.

Según su lectura, el modelo económico impulsado por Milei benefició principalmente a cuatro sectores: minería, petróleo y gas, agro concentrado e intermediación financiera, mientras que otros sectores registraron fuertes caídas. En ese sentido, señaló que la industria acumula una baja del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%.

El reclamo por un nuevo federalismo

Kicillof planteó que el Gobierno nacional reemplazó la cooperación entre Nación y provincias por una lógica de "premios y castigos", y advirtió que esa dinámica debilita el federalismo argentino.

"El problema no es una provincia ni un gobernador sino un modelo económico que golpea por igual a territorios muy distintos", sostuvo, tras mencionar recorridas por Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes.

Según el mandatario bonaerense, en las tres provincias encontró preocupaciones similares: caída del empleo, apertura importadora, falta de inversiones, crisis de las economías regionales y reducción del financiamiento nacional.

Finalmente, Kicillof afirmó que un nuevo mandato de Milei profundizaría los problemas actuales y llamó a construir acuerdos políticos amplios para recuperar "un proyecto nacional de producción, trabajo y desarrollo".