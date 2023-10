Axel Kicillof dijo que "hay enojo y bronca" interna tras el escándalo de Insaurralde

Luego del escándalo del último fin de semana que le valió la renuncia a Martín Insaurralde , ex jefe de Gabinete bonaerense, el gobernador Axel Kicillof detalló cómo reaccionó su gestión al hecho y cómo continuará su campaña de cara a las elecciones 2023 .

Consultado en C5N sobre el caso de Insaurralde, admitió que "hay enojo y bronca. Creo que Martín cometió un grave error y que además es una conducta inaceptable que no cabe en nuestro gobierno. Ante eso se reaccionó muy rápidamente: ese mismo día me puse en contacto con Martín y resolvió presentarme la renuncia en el marco de una conversación donde no iba a poder durar más que ese día en el cargo".