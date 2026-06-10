La provincia de Buenos Aires colocará carteles con la distancia a Malvinas en todos los edificios públicos + Agregar ámbito en









Por decreto, el gobierno de Axel Kicillof dispuso la instalación de señalética en organismos provinciales, parques y áreas naturales protegidas para indicar a cuántos kilómetros se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El gobierno bonaerense oficializó la colocación de carteles informativos sobre la distancia a las Islas Malvinas en todos los inmuebles donde funcionen organismos públicos provinciales y en las áreas naturales protegidas o parques provinciales, como parte de una política destinada a fortalecer la memoria colectiva y el reclamo de soberanía argentina sobre el archipiélago.

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La medida fue establecida mediante el Decreto 655/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La normativa dispone que cada dependencia provincial deberá contar con una señalética ubicada en sus accesos principales en la que se indique la distancia existente entre ese establecimiento y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El cálculo se realizará tomando como referencia la distancia hasta Puerto Argentino, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo bonaerense sostuvo que la Cuestión Malvinas constituye una causa histórica, jurídica, política y cultural de carácter permanente para la Nación Argentina y remarcó que la promoción del conocimiento sobre el tema resulta indispensable para fortalecer la conciencia ciudadana respecto de los derechos soberanos argentinos.

El decreto señala que la iniciativa se inscribe en una serie de acciones que la provincia viene desarrollando en los últimos años para mantener vigente el reclamo de soberanía. Entre ellas menciona el proyecto educativo “Malvinas Futuro, Soberanía, Memoria e Identidad Bonaerense”, impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación, y el eje “Malvinas Siempre Cerca”, mediante el cual se instalaron carteles en escuelas bonaerenses indicando la distancia que las separa de las islas.

Asimismo, destaca que el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, extendió esa iniciativa a los centros universitarios que integran el programa PUENTES, mientras que la Escuela de Gobierno incorporó una Diplomatura Universitaria en Soberanía del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida, desarrollada junto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La nueva disposición amplía ahora ese esquema a la totalidad de los organismos provinciales, parques y áreas naturales protegidas. Además, establece que la colocación de la señalética deberá realizarse mediante actos públicos con participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, vecinos y autoridades provinciales y municipales. Por último, el decreto invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa y replicar la instalación de estos carteles en sus respectivas jurisdicciones.