El gobierno bonaerense aumentó hasta $10 millones la recompensa para encontrar a Jorge Julio López

A casi 20 años de su desaparición, el Gobierno bonaerense elevó el monto que recibirán quienes aporten información que permita determinar el paradero del testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.

El gobernador Axel Kicillof aumentó la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan determinar el paradero de Jorge Julio López , el albañil y militante peronista desaparecido el 18 de septiembre de 2006 tras declarar en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el represor Miguel Etchecolatz .

Lo hizo mediante el Decreto 654/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial bonaerense, y eleva el monto de la recompensa a una suma de entre $5 millones y $10 millones , de acuerdo con la relevancia de la información aportada y los resultados que permita obtener en la investigación.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la recompensa había sido establecida originalmente en 2006 y que posteriormente fue incrementada en varias oportunidades. Sin embargo, señalaron que, pese al tiempo transcurrido y a las distintas medidas investigativas realizadas, "no se han obtenido resultados suficientes a fin de determinar lo sucedido" .

La decisión fue impulsada a partir de un pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata , que manifestó interés en actualizar el monto ofrecido para intentar obtener nuevos datos sobre uno de los casos más emblemáticos vinculados a los juicios por crímenes de la última dictadura.

La decisión fue impulsada a partir de un pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata.

López había sobrevivido a un secuestro ocurrido en octubre de 1976 y permaneció detenido en distintos centros clandestinos de la región de La Plata. Tres décadas después, su testimonio resultó fundamental para reconstruir el funcionamiento del circuito represivo bonaerense y para acreditar la responsabilidad de Etchecolatz en secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado.

El 28 de junio de 2006 declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, donde identificó a represores, describió centros clandestinos y relató los tormentos sufridos durante su cautiverio. Su declaración fue considerada una de las pruebas centrales para la condena a prisión perpetua de Etchecolatz quien identificó como uno de sus torturadores y como participante de operativos represivos en la región.

"Callar a mi padre era que muchos genocidas no fueran condenados", sostuvo este año su hijo, Rubén López, al recordar que los testimonios de su padre continuaron siendo utilizados en distintos procesos judiciales por delitos de lesa humanidad incluso después de su desaparición.

El día que López desapareció

Menos de tres meses después, el 18 de septiembre de ese año, salió de su casa en la localidad de Los Hornos para asistir a una audiencia del juicio en la que se escucharían los alegatos finales. Nunca llegó al lugar y desde entonces permanece desaparecido.

Marcha Jorge Julio López.jpg López declaró el 28 de junio de 2006 ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, donde identificó a represores, describió centros clandestinos y relató los tormentos sufridos durante su cautiverio.

El decreto establece que quienes deseen aportar información podrán hacerlo con reserva de identidad ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, la Secretaría Penal N° 3 o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Además, la Provincia dispuso que la oferta de recompensa sea difundida a través de medios de comunicación nacionales y locales para ampliar el alcance de la búsqueda y promover la aparición de nuevos testimonios que permitan esclarecer qué ocurrió con López. La desaparición de López es considerada el caso más emblemático de desaparición forzada ocurrido en democracia vinculado a los juicios por crímenes de lesa humanidad.