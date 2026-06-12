Axel Kicillof con los tapones de punta contra Manuel Adorni: "Si fuera peronista estaría preso" + Agregar ámbito en









El gobernador bonaerense fue consultado por periodistas tras las explicaciones del jefe de Gabinete de su patrimonio y contestó contundentemente.

El gobernador provincial no ocultó su asombro tras la Declaración Jurada de Manuel Adorni y su posterior defensa en una entrevista, asegurando que "encontró" un pendrive en el que tenía miles de u$s y por eso no los había declarado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue critico este viernes con la situación del Jefe de Gabinete. Aseguró que "si Adorni fuera peronista ya estaría preso" y resaltó con sarcasmo su deseo de que "también quisiera encontrar un pendrive pero para los recursos de la provincia”, en referencia a la defensa del ministro coordinador tras las presentación de su polémica declaración jurada.

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“Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre”, dijo Kicillof en declaraciones a los medios. También contrapuso cuestionando que : “Con esto estamos viendo y esperando no sé qué”.

Kicillof critica a adorni El gobernador no fue el único de entre aliados y opositores que criticó con dureza al Jefe de Gabinete de Ministros. Propuesta Republicana (PRO) exigió la renuncia de Adorni, en un mensaje directo al presidente Javier Milei: "Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".

El miércoles, menos de un día después de que el Jefe de Gabinete presentó su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción, el PRO escribió un más extenso mensaje señalando la inconformidad del partido con las inconsistentes explicaciones.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura.

No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige" comunicó la cuenta de X del partido de centroderecha. Juan Schiaretti se suma al pedido de renuncia para el Jefe de Gabinete El diputado de la Nación y líder del cordobesismo, Juan Schiaretti, se sumó a los numerosos pedidos de dimisión de Adorni. "No puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", escribió el excandidato a presidente en un mensaje con línea similar al del PRO. La firma también la acompañaron la senadora Alejandra Vigo y los diputados Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/2065405097580883977?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065405097580883977%7Ctwgr%5E6ed0f0bbbaf3dd0a6470d17597c0a85d3951e724%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fel-pro-presiona-javier-milei-y-pide-la-renuncia-manuel-adorni-n6288242&partner=&hide_thread=false Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional.

Adorni le mintió al pueblo argentino y… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 12, 2026