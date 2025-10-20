Axel Kicillof, junto a la CGT: "Javier Milei no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores"







En el tramo final de cara a las elecciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo junto a los candidatos de Fuerza Patria, Sergio Palazzo y Hugo Moyano (h).

En un acto en conjunto, la CGT y Axel Kicillof dijeron presente para mostrar unidad, a menos de una semana de las eleccions legislativas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó esta lunes de un plenario provincial de la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a los principales dirigentes de la entidad obrera. “En las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública: el 26 de octubre le vamos a demostrar a Javier Milei que no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, afirmó el mandatario provincial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el acto, estuvieron presentes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa; los secretarios generales de la confederación, Héctor Daer; y de la Regional La Plata, Antonio Di Tomasso; los candidatos a diputado nacional Sergio Palazzo, Hugo Moyano (hijo) y Jimena López; al intendente local, Julio Alak, y Aníbal Rucci, hijo del dirigente sindical José Ignacio Rucci.

acto 3 "El Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”.

En ese sentido, Kicillof expresó que “en el caso de que nuestro pueblo los rechace en las urnas, van a intentar impulsarlas por decreto porque, en definitiva, están cumpliendo una orden: sepan que el peronismo y todo el campo popular no lo va a permitir”.

“Estamos frente a un Gobierno nacional que no camina las calles, no sabe lo que pasa en los barrios y nunca pisó una fábrica: es un modelo que solo se dedica a mantener la timba y la especulación financiera”, afirmó Kicillof y concluyó: “Decían que lo peor ya había pasado, pero ahora el mismo Donald Trump los contradice: si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate del Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”.

Los candidatos de Fuerza Patria también declararon en el acto de la CGT “El Presidente nos eligió como enemigos y ahora habla de una nueva reforma laboral: en los próximos dos años los trabajadores tenemos la obligación ser el frontón de resistencia a las políticas que quiere impulsar Milei”, sostuvo Palazzo y agregó: “No nos vamos a quedar en la discusión, sino que vamos a elaborar una propuesta que sea realmente inclusiva y nos permita avanzar en la formalización de 11 millones de trabajadores y trabajadoras”. acto 1 “Estamos en la recta final, y así como ganamos en septiembre gracias a la confrontación de dos modelos totalmente antagónicos como son el bonaerense y el nacional, en octubre tenemos una nueva batalla: no vamos a permitir que sigan quitando derechos, matando la industria y destruyendo el empleo”, afirmó Hugo Moyano (h). Durante la jornada, se realizó el cambio de nomenclatura del tramo de la calle 36 -entre 2 y 3- que pasó a denominarse “José Ignacio Rucci”, en homenaje al histórico dirigente sindical, tras haber sido aprobado el proyecto en el Honorable Concejo Deliberante local.