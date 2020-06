Kicillof: "Donde están creciendo los contagios no vamos a tener ninguna duda en tomar medidas"

"No podemos relajarnos, no podemos dejar llevarnos por las presiones, tenemos que cuidar la vida de los y las bonaerenses", dijo el funcionario desde la localidad de Pilar, donde inauguró el nuevo Hospital Municipal "Presidente Derqui", que funcionará como Centro de Internación para enfermedades respiratorias y coronavirus.

"Cuando uno compara con otros países que no tuvieron la valentía y la decisión de llevar adelante un proceso de cuarentena y aislamiento como el que se lleva delante con todo este esfuerzo, uno ve que esos países tienen otra angustia, otro malestar, que tiene que ver con decenas de miles de muertos", remarcó Kicillof.

"Escuché decir que si hubiera más muertos en Argentina sería más fácil tomar decisiones y a mi me alarma esto. Porque lo que nos da esa fuerza no son los muertos que tenemos que contar, sino las vidas que tenemos que salvar", sostuvo el gobernador bonaerense, y señaló: "Esas vidas que salvamos son las que nos llevan a evaluar que en buena parte de la Provincia pueden estar en fase 5, pero donde están creciendo los contagios no vamos a tener ninguna duda en tomar las medidas que tenemos que tomar para cuidar las vidas y la salud de las personas".

El Gobierno nacional anunciaría el próximo jueves cómo será la nueva cuarentena a partir del 29 de junio, que implicará "endurecer las medidas de aislamiento" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) porque "la situación va a empeorar".

El anuncio será realizado por el presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, como ocurrió las últimas veces.

En ese marco, el jefe de Estado volverá a reunirse en la Residencia de Olivos "cerca de las 17.00" con Kicillof y Rodríguez Larreta para "ultimar los detalles" del anuncio de extensión de cuarentena, que "se realizaría ese mismo día".