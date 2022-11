Kicillof: "Tenemos que discutir la articulación entre los diferentes niveles de gobierno"

Luego explicó en ese sentido que para dar "respuestas efectivas" a la sociedad, "no tenemos que discutir" la autonomía municipal, sino la "articulación entre los diferentes niveles de gobierno" y agregó que "en la provincia de Buenos Aires defendemos la soberanía argentina y, como lo hace el Gobierno nacional, la integración global latinoamericana".

Por otro lado el gobernador recordó que la provincia de Buenos Aires "es la que menor presupuesto tiene por habitante de todo el país" y afirmó que "no es un enfrentamiento entre Nación y provincia entre provincias, es una cuestión de la discusión que se tiene que dar aquí, cuál es la forma de articulación y la mejor forma de utilizar esos recursos".

Kicillof destacó luego el trabajo de los intendentes: "Las necesidades de nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires, o de cualquier país, se expresa de manera local, la reciben y la conocen los intendentes y así como reciben la demanda de políticas públicas ejecutan la respuesta", y señaló que "es a través de los gobiernos municipales que se desarrollan y expresan las políticas nacionales y provinciales".

En linea con el gobernador, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza expresó: "Sin los municipios la provincia tendría cabeza y no cuerpo, no miembros, no nervios, no columna vertebral y una de las cuestiones que más ansiosamente espero recibir son las conclusiones que se saquen de este congreso", expresó."Los intendentes somos la columna vertebral, el brazo ejecutor de las políticas nacionales y provinciales", y "además nos preocupamos por hacer crecer con bajos presupuestos a nuestras industrias".