Axel Kicillof, sobre la seguridad: "Me tienen podrido con eso de que soltamos presos"

En ese sentido, expresó que es su responsabilidad "darle alojamiento" a los presos y destacó que en la provincia de Buenos Aires cuenta con el "servicio penitenciario más grande de Argentina y el tercero de Latinoamérica", afirmó al lanzar la nueva etapa del plan que completará 12 mil nuevas plazas en cárceles y alcaidías.

Por otro lado, Kicillof no dejó pasar el discurso que dio Cristina Kirchner la semana pasada sobre la seguridad y se refirió a los dichos de la vicepresidenta: "Cuando Cristina dijo 'hablemos en serio de seguridad', tiene que ver son estas cosas: construir plazas nuevas, invertir y planificar en serio. No como hace la derecha".

Explicó en ese sentido que apuntan a que se pueda "contar con un Estado que invierte, planifica y construye unidades penitenciarias y alcaidías, terminando también con las condiciones precarias de detención en comisarías".

"Estas medidas tienen un solo objetivo: bajar la reincidencia. Que transiten por su condena y cuando salgan no delincan de nuevo y no vuelvan a la cárcel. No queremos que las cárceles sean universidades del crimen sino que sean lugares con preparación para cuando salgan", sentenció Axel Kicillof para concluir su discurso en el acto.