Cristina Kirchner llamó a un acuerdo político por la seguridad

cristina dia de la militancia - 3 Captura de video

Sobre esto, indicó que "las fuerzas de seguridad son una parte de la solución y también son parte del problema si no se subordinan al poder civil" y recordó: "Cuando estuvimos en el Gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense. La gente lo pedía porque tenía más confianza".

"No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, en vez de tenerlos en el medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo", afirmó Fernández de Kirchner en un acto en el estadio Diego Maradona de La Plata para celebrar el Día de la Militancia.

Al respecto, la exmandataria remarcó que "la democracia tiene una deuda en materia de seguridad" y que "ningún partido político lo ha podido solucionar". Por esto, pidió "olvidar los partidos políticos por una vez en la vida y discutir en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas, en nombre de sus familiares y sus deudos".

cristina dia de la militancia - 1 Captura de video

En este sentido, la titular del Senado recordó el caso del joven futbolista Lucas González, a un año de su asesinato en el barrio porteño de Barracas, a manos de efectivos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Cristina aclaró que el caso "pudo haber sido también en la provincia de Buenos Aires".

Finalmente, reflexionó que "el orden en una sociedad ayuda y contribuye con la seguridad" y dijo que ese orden "es que el padre o la madre o ambos salgan todos los días a trabajar, los pibes se queden en la casa o vayan al colegio y que todos juntos coman en su casa". "No hay orden que garantice más seguridad que la familia argentina comiendo en su casa y no en colegios o comedores", agregó la vicepresidenta y finalizó: "No es el gatillo fácil ni el palo, es el trabajo bien remunerado".

Cristina Kirchner pidió construir un "consenso económico" para afrontar los "graves problemas"

Cristina Fernández de Kirchner consideró este jueves que es "necesario" construir un "consenso económico no donde todos opinemos igual, sino para abordar graves problemas que tiene la Argentina".

La vicepresidenta señaló además que cuando "escucha como novedad" la propuesta de privatización de Aerolíneas Argentinas, "eso ya pasó en los '90", por lo que enumeró los beneficios para el turismo local de contar con una aerolínea de bandera y le pidió a la oposición "hacer las cuentas completas y sumar todo".