Barrios de Pie realiza una olla popular frente a la casa de Manuel Adorni + Seguir en









La organización rechaza el cierre del programa Volver al Trabajo y a los recortes en la asistencia a comedores comunitarios.

Oreganizaciones sociales realizan una olla popular frente al domicilio de Manuel Adorni (imagen de archivo). Foto: Noticias Argentinas

La organización Barrios de Pie realizará este jueves una olla popular frente a la vivienda de Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en protesta por el cierre del programa Volver al Trabajo. La convocatoria fue lanzada para las 11 en la calle Miró al 500 y busca visibilizar el impacto de la decisión oficial sobre casi un millón de trabajadores de la economía popular, en especial las cocineras de comedores comunitarios, que perderán su única remuneración formal.

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La protesta suma además una fuerte carga política, ya que el reclamo se realizará frente a una de las propiedades que forman parte de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti. Desde la organización cuestionaron el contraste entre el recorte de la asistencia social y las sospechas sobre la evolución patrimonial del funcionario, en un contexto donde la causa avanzó en los últimos días con el levantamiento del secreto bancario y fiscal dispuesto por la Justicia.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Manuel Adorni cuenta con el respaldo de Karina Milei. Presidencia Karina Milei vuelve a blindar a Manuel Adorni con una visita a Vaca Muerta La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, volverá a mostrarse este jueves junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni,en una nueva señal de respaldo político en medio de la tensión judicial que rodea al funcionario. Ambos viajarán a Neuquén para cumplir una agenda vinculada a Vaca Muerta, donde mantendrán una actividad junto a autoridades de YPF y recorrerán la zona de Loma Campana.

La foto no pasa inadvertida dentro del oficialismo. En la Casa Rosada interpretan la presencia de Karina Milei junto a Adorni como un nuevo gesto para blindarlo frente al impacto político de las últimas revelaciones judiciales. La visita, además, busca poner en primer plano la agenda energética del Gobierno en uno de los principales polos de producción hidrocarburífera del país.

Caso Adorni: la Justicia puso la lupa sobre la refacción de una de sus propiedades La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito avanzó sobre un nuevo punto sensible: la compra y posterior refacción de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. En el expediente ya fueron incorporadas imágenes del inmueble antes y después de las obras, con el objetivo de reconstruir el alcance de la remodelación y determinar quién afrontó ese gasto.

adorni depto 2 La propiedad de Manuel Adorni en Caballito. La propiedad fue comprada por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon ante la Justicia que no participaron directamente de los detalles de la operación. Según dijeron, esas gestiones quedaron en manos de Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Ambas perciben haberes jubilatorios de alrededor de $350.000, aunque sostuvieron que contaban con dinero disponible para concretar la adquisición a medias en mayo de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el departamento había sido vendido por el futbolista Hugo Morales en u$s200.000 y, seis meses después, fue transferido a Adorni por u$s230.000. Según consta en la causa, el funcionario entregó un adelanto de u$s30.000 y quedó endeudado con las vendedoras por los u$s200.000 restantes.