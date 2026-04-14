Karina Milei encabezó una cumbre con gobernadores aliados en la Casa Rosada

Recibió al mendocino Alfredo Cornejo y la entrerriano Rogelio Frigerio, junto a Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem. Luis Caputo se reunió con el tucumano Osvaldo Jaldo.

El oficialismo activó esta semana una nueva ronda de reuniones con gobernadores aliados , con el fin de avanzar en acuerdos de cara a las reformas que Javier Milei planea impulsar en el Congreso de la Nación. Rutas y obras de infraestructura fueron los principales temas de conversación en los encuentros.

Por un lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto al ministro del Interior, Diego Santilli , recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo , y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio .

Ambos fueron socios electorales de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del año pasado y ambos se alzaron con la victoria. También participó el subsecretario de Gestión, Eduardo "Lule" Menem .

La reunión sirvió para repasar la hoja de trabajo conjunta entre las provincias y Nación. Asimismo, les confirmaron a los mandatarios que el Gobierno avanzará en un decreto para que algunos distritos puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias.

"Los gobernadores Frigerio y Cornejo ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional", remarcaron en Interior.

Un día antes, Diego Santilli había recibido al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para conversar sobre la agenda legislativa que impulsa Milei. En los días previos, Santilli había hecho lo propio con los caciques de Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis.

Reunión con Osvaldo Jaldo

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en el Palacio de Hacienda al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y le entregó la copia de la adjudicación del Acueducto de Vipos.

Desde la gestión tucumana señalaron que se formalizó el avance de una de las obras de infraestructura hídrica más esperadas de la provincia.

"Junto al ministro de Economía de la Nación concretamos un encuentro de trabajo en el que agradecemos este avance tan significativo para la provincia, como es la entrega de la copia de adjudicación de la obra 'Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos'", escribió el Gobernador en sus redes sociales al término de la reunión.

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Detalló que brindará una solución definitiva al abastecimiento de agua potable para vecinos y vecinas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán.

Sobre la obra, Jaldo detalló que "contempla la ejecución de un acueducto de más de 50 kilómetros de extensión, que permitirá beneficiar a más de 245.000 tucumanos y tucumanas, mejorando sustancialmente la calidad del servicio". Y añadió: "Se trata de una infraestructura clave que fortalece el desarrollo de nuestra provincia y garantiza el acceso a un servicio esencial".

"Desde el Gobierno de Tucumán seguimos gestionando de manera permanente, articulando con Nación y distintos organismos, convencidos de que el trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas a nuestra gente. Cada obra que avanza es el resultado del compromiso con el crecimiento de la provincia y el bienestar de todos los tucumanos y tucumanas", cerró Jaldo.