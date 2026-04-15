Caso Manuel Adorni: declaran las dos jubiladas que financiaron la compra de un departamento + Seguir en









Las mujeres que le otorgaron al jefe de Gabinete un préstamo directo por u$s200.000 se presentan este miércoles ante la Justicia. La testimonial se incorpora al expediente por presunto enriquecimiento ilícito, en el que ya se analiza su evolución patrimonial y el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias.

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito. Presidencia

La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma este miércoles un nuevo capítulo en los tribunales de Comodoro Py. Está previsto que declaren Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, las dos jubiladas que el año pasado le vendieron al funcionario un departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según consta en la operación, el inmueble fue adquirido en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. De ese total, las vendedoras habrían financiado de manera directa 200.000 dólares, sin intereses, suma que Adorni deberá cancelar antes de noviembre de este año, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

La testimonial había sido postergada la semana pasada a pedido de la defensa del funcionario, por una superposición con otra audiencia judicial en la que interviene su abogado, Matías Ledesma. La declaración de las jubiladas se da luego de que ya comparecieran otras dos acreedoras vinculadas a otra operación inmobiliaria, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Karina Milei se mostró junto a Manuel Adorni en varias actividades. Presidencia Mientras tanto, la fiscalía continúa recolectando información de distintos organismos públicos luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario sobre Adorni y su esposa, una medida orientada a reconstruir ingresos, movimientos patrimoniales y eventuales inconsistencias entre sus declaraciones y las operaciones inmobiliarias bajo análisis.

Nuevo respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni: lo llevó a AmCham y lo elogió en público En un nuevo gesto de respaldo político a Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a mostrarse este martes junto al jefe de Gabinete durante el evento de AmCham Argentina, en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La postal de la jornada incluyó a ambos abrazados en una foto, una imagen que muestra una señal explícita de apoyo en un momento de fuerte presión sobre el funcionario.

GABINETE AMCHAM SUMMIT 2026 Manuel Adorni escucha atento a Javier Milei en el marco de una nueva edición de AmCham Summit. Durante su exposición ante empresarios, Milei lo elogió en público con una referencia directa a la situación política que atraviesa el Gobierno. “Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales. Desde la gran elección de Manu (Adorni) en CABA comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente y al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, afirmó el mandatario. El gesto se suma a otras señales recientes del oficialismo para blindar a Adorni. En los últimos días, distintas figuras del Gobierno salieron a respaldarlo públicamente. Entre ellas estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien confirmó que el funcionario se presentará el próximo 29 de abril en el Congreso para brindar su informe de gestión y anticipó una jornada de fuerte tensión con la oposición. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, lanzó. Karina Milei refuerza el respaldo a Manuel Adorni: presencia en actos y foto en medio del avance judicial En un nuevo gesto de respaldo político, Karina Milei volvió a mostrarse el lunes junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en dos actividades oficiales que buscaron exhibir normalidad y continuidad dentro del Gobierno, pese al creciente frente judicial que enfrenta el funcionario. karina KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Karina Milei se mostró junto a Manuel Adorni. Ambos compartieron agenda durante una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, junto al ministro de Salud, Mario Lugones. La visita incluyó el laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4), el primero de su tipo en salud humana en América Latina, una escena que desde el oficialismo buscaron mostrar como una señal de gestión en medio de un clima político cada vez más áspero. La segunda foto del día se dio en la Casa Rosada, donde ambos participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo ofreció en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la sede presidencial.