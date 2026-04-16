Barrios de Pie realizó una olla popular frente a la casa de Manuel Adorni: "No somos un gasto, somos parte de la solución"

La organización rechaza el cierre del programa Volver al Trabajo y a los recortes en la asistencia a comedores comunitarios.

La organización Barrios de Pie realizó este jueves una olla popular frente a la vivienda de Manuel Adorni , en el barrio porteño de Caballito, en protesta por el cierre del programa Volver al Trabajo . La actividad se llevó a cabo a mediodía en la calle Miró al 500. "No somos un gasto, somos parte de la solución", exclamó Norma Morales, referenta de la organización.

El Gobierno nacional decidió cerrar el mencionado programa que otorgaba un salario social complementario a 951.871 trabajadores de la economía popular, que cobraban un ingreso mensual de apenas $78.000. Las principales afectadas son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban.

Decenas de afectadas se reunieron frente al domicilio del jefe de Gabinete para visibilizar el impacto de la decisión oficial sobre casi un millón de trabajadores de la economía popular que perderán su única remuneración formal.

Norma Morales, referenta de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, manifestó que se trató una medida de "visibilización y de reclamo" por la situación económica y social que atraviesan las cocineras y cuidadoras comunitarias. "Somos las trabajadoras de la economía popular que todos los días sostenemos la vida en nuestros barrios. Cuidamos las infancias, acompañamos a personas mayores y garantizamos un plato de comida en contextos cada vez más críticos. Sin embargo, hoy lo hacemos sin salario, sin derecho y sin reconocimiento", se quejó.

Referentes de la economía popular durante la acción que se llevó a cabo en el barrio de Caballito.

La acción busca poner en la agenda pública "el desfinanciamiento y la eliminación de ingresos para quienes realizamos tareas esenciales en nuestras comunidades", expresó Morales. "Lo que está en juego no es una asistencia, es nuestro trabajo", enfatizó.

Respecto a la elección de la casa de Adorni como lugar para la protesta, explicó que buscaron "interpelar directamente a quienes comunican y sostienen las decisiones de este gobierno". El jefe de Gabinete se enfrenta a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito iniciada a raíz de las presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas por la compra de propiedades y los viajes al exterior.

barrios de pie cocineras comunitarias La actividad se llevó a cabo en la calle Miró al 500, en Caballito.

A contramano del discurso libertario, Morales aseguró que las cuidadoras y cocineras comunitarias "no somos un gasto" sino que son "parte de la solución interna a la crisis social".

"Nuestros objetivos son, claro, visibilizar el trabajo de las cuidadoras comunitarias como trabajo esencial, exigir reconocimiento salarial y derechos laborales, denunciar el impacto real de las políticas de ajuste en los barrios populares de todo el país, instalar en la agenda pública el rol clave de la economía popular en el sostenimiento de la vida. Las cuidadoras comunitarias decimos basta, seguimos organizadas en lucha y en la calle, hasta que nuestro trabajo sea reconocido", sentenció .

La protesta suma además una fuerte carga política, ya que el reclamo se realizará frente a una de las propiedades que forman parte de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti.

Desde la organización cuestionaron el contraste entre el recorte de la asistencia social y las sospechas sobre la evolución patrimonial del funcionario, en un contexto donde la causa avanzó en los últimos días con el levantamiento del secreto bancario y fiscal dispuesto por la Justicia.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Manuel Adorni cuenta con el respaldo de Karina Milei. Presidencia

Karina Milei vuelve a blindar a Manuel Adorni con una visita a Vaca Muerta

Mientras tanto, en paralelo, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, volvió a mostrarse este jueves junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva señal de respaldo político en medio de la tensión judicial que rodea al funcionario. Ambos viajaron a Neuquén para cumplir una agenda vinculada a Vaca Muerta, donde mantuvieron una actividad junto a autoridades de YPF y recorrerán la zona de Loma Campana.

La foto no pasa inadvertida dentro del oficialismo. En la Casa Rosada interpretan la presencia de Karina Milei junto a Adorni como un nuevo gesto para blindarlo frente al impacto político de las últimas revelaciones judiciales. La visita, además, busca poner en primer plano la agenda energética del Gobierno en uno de los principales polos de producción hidrocarburífera del país.

Caso Adorni: la Justicia puso la lupa sobre la refacción de una de sus propiedades

La actividad de Barrios de Pie y el viaje a Neuquén de Adorni junto a Karina Milei se dio en paralelo al avance de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, las novedades en el expediente se posaron sobre un nuevo punto sensible: la compra y posterior refacción de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En la causa ya fueron incorporadas imágenes del inmueble antes y después de las obras, con el objetivo de reconstruir el alcance de la remodelación y determinar quién afrontó ese gasto.

adorni depto 2 La propiedad de Manuel Adorni en Caballito.

La propiedad fue comprada por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon ante la Justicia que no participaron directamente de los detalles de la operación. Según dijeron, esas gestiones quedaron en manos de Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Ambas perciben haberes jubilatorios de alrededor de $350.000, aunque sostuvieron que contaban con dinero disponible para concretar la adquisición a medias en mayo de 2025.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el departamento había sido vendido por el futbolista Hugo Morales en u$s200.000 y, seis meses después, fue transferido a Adorni por u$s230.000. Según consta en la causa, el funcionario entregó un adelanto de u$s30.000 y quedó endeudado con las vendedoras por los u$s200.000 restantes.