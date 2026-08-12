Diputados cita al embajador de EEUU por las denuncias de presiones a una cooperativa de Neuquén

La Comisión de Asuntos Cooperativos, presidida por Aldo Leiva, convocó a Peter Lamelas para el 19 de agosto. La citación se da tras las denuncias de CALF sobre presuntas amenazas vinculadas a su relación comercial con la empresa china Huawei.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, fue convocado a la Cámara de Diputados por las denuncias de CALF.

La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados convocó al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , para que se presente el próximo 19 de agosto y brinde explicaciones sobre las denuncias de presiones y amenazas que recibió la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF).

El pedido fue impulsado por el presidente de la comisión, el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva , luego de la reunión que mantuvieron este martes los integrantes del cuerpo legislativo con representantes de la cooperativa neuquina.

"El pasado martes recibimos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, que presido, a la Cooperativa CALF por los hechos de público conocimiento relacionados con las graves denuncias de presiones y amenazas", señaló Leiva en sus redes sociales.

A partir de lo conversado durante ese encuentro, el legislador informó que se envió una nota para convocar a Lamelas a la comisión el miércoles 19 de agosto a las 13 .

La controversia se originó por las comunicaciones que un representante de la Embajada de Estados Unidos habría enviado a un gerente de CALF en relación con el vínculo comercial que la cooperativa mantiene con la empresa tecnológica china Huawei . Según expusieron los representantes de la entidad ante Diputados, en esos mensajes se plantearon advertencias vinculadas con la política estadounidense hacia la compañía china e incluso con posibles consecuencias sobre las visas de integrantes de la conducción de CALF.

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El conflicto se inscribe en la creciente disputa entre Estados Unidos y China por la presencia tecnológica de empresas chinas en Argentina. La Embajada china ya había cuestionado públicamente las presiones de Washington y defendido el derecho de Argentina a decidir de manera autónoma con qué empresas establece acuerdos comerciales y tecnológicos.

En ese contexto, la conducción de CALF sostuvo ante la comisión que el planteo no se limita a la relación con Huawei, sino que involucra la autonomía institucional de la cooperativa y su capacidad para definir sus proveedores y proyectos.

La reunión entre Lamelas y directivos de la CALF para distender

La citación de Lamelas se produce, además, el mismo día en que el embajador recibió a autoridades de CALF en la residencia oficial estadounidense. Durante el encuentro, ambas partes abordaron la expansión de los servicios de la cooperativa en Vaca Muerta y la seguridad de las telecomunicaciones.

La reunión en la Embajada tuvo lugar luego de la exposición de CALF ante Diputados y buscó distender el conflicto que se había generado por las comunicaciones diplomáticas. Desde la cooperativa señalaron que ambas partes coincidieron en mantener el diálogo por los canales institucionales.

Ahora, el Congreso buscará que el embajador estadounidense explique ante la comisión los hechos denunciados por la cooperativa y dé precisiones sobre la actuación de representantes diplomáticos de Estados Unidos.