Camioneros acordó una suba semestral del 10,5% y quedó por debajo de la inflación + Seguir en









El sindicato que conduce Hugo Moyano firmó un aumento escalonado entre marzo y agosto con revisión en septiembre y una suma fija de $50.000.

El acuerdo salarial se selló con las cámaras empresarias y quedó alineado con la pauta oficial de aumentos por debajo de la inflación.

La Federación Nacional de Camioneros, presidida por Hugo Moyano, cerró este viernes una paritaria de vigencia semestral y las cifras pactadas quedarán debajo de la inflación. El líder de Camioneros había rechazado los aumentos trimestrales y reclamaba una compensación salarial del 8%, por el aumento de la inflación. La paritaria se firmó tras un acuerdo con las cámaras empresarias.

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Sin embargo, las exigencias de Moyano se encontraban por fuera de la pauta oficial. Finalmente, el convenio contemplará un aumento del salario de un 10,5%, semestre marzo agosto, con revisión en septiembre. Los aumentos mensuales se aplicarán de la siguiente manera: 2% en marzo; 1,8% en abril; 1,7% en mayo; 1,6% en junio; 1,5% en julio; y 1,5% en agosto. Además, se pagará una suma no remunerativa de $50.000 para el presente mes.

Paritarias de Camioneros: beneficios adicionales y aporte a la obra social Se pactó además un premio mensual por presentismo y puntualidad solo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse a partir de abril y podrá ser absorbido por lo que paguen las empresas.

Por último, hubo una mejora en la contribución empresarial destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

El acuerdo también incluyó la creación de un incentivo mensual por presentismo y puntualidad destinado exclusivamente a las ramas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. El beneficio comenzará a pagarse desde abril y las empresas podrán absorberlo dentro de los conceptos salariales que ya abonen.

Además, se actualizó la contribución patronal destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros. El aporte empresarial pasará de $22.000 a $25.000 mensuales por cada trabajador, lo que representa una mejora en el financiamiento del sistema de salud del gremio.