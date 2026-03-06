El Gobierno reabre la paritaria estatal: convoca a UPCN y ATE para negociar salarios

La reunión se llevará a cabo en la Secretaría de Trabajo. Tendrá lugar después del cuarto intermedio dispuesto por el organismo.

El Gobierno convocó a los sindicatos del sector público a retomar la negociación salarial de la Administración Pública Nacional . La reunión se realizará este viernes a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo , ubicada en 25 de Mayo 633 , en la Ciudad de Buenos Aires .

La convocatoria alcanzó a los dos gremios que representan a la mayor parte de los empleados estatales: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , conducida por Andrés Rodríguez , y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , liderada por Rodolfo Aguiar .

La reapertura de la discusión salarial se produjo después del cuarto intermedio dispuesto por la Secretaría de Trabajo en diciembre , cuando las posiciones entre el Gobierno y los sindicatos quedaron muy distantes.

En aquella instancia, los reclamos gremiales superaron ampliamente las propuestas presentadas por el Estado en su rol de empleador.

Ahora, las partes volverán a sentarse a negociar en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo que denuncian los sindicatos del sector.

El reclamo de ATE

Desde ATE plantearon un pedido de recomposición salarial del 45%, con el objetivo de recuperar ingresos frente a la inflación.

El sindicato también exigió el pago de una suma fija extraordinaria de $4.000.000 para compensar la pérdida acumulada en los salarios.

A través de sus redes sociales, el gremio sostuvo que el reclamo busca “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”.

En ese marco, Rodolfo Aguiar expresó fuertes críticas hacia la política salarial del Gobierno: “En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”.

El dirigente también responsabilizó al Ejecutivo por el deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores públicos: “Este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.

El rol del Ministerio de Desregulación

Según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, la negociación estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, organismo que depende del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

FEDERICO STURZENEGGER COLOQUIO IDEA Coloquio IDEA

Desde el Gobierno indicaron que en las últimas semanas existieron conversaciones informales con los gremios. “Hay charlas extra oficiales, se estuvo negociando y hay buen diálogo”, señalaron.

En el Ejecutivo esperan que UPCN acompañe la eventual propuesta salarial, una postura que podría diferenciarse de la posición de ATE. Desde el gremio que conduce Aguiar, en cambio, anticiparon una postura más dura frente a la negociación.

“El Gobierno no piensa ofrecer nada que signifique una recomposición salarial. ATE no está dispuesto a firmar nada en contra de los intereses de las y los trabajadores”, afirmaron desde el sindicato.

La reunión de este viernes será el primer paso para intentar destrabar una negociación que quedó pendiente desde fines del año pasado y que involucra a miles de trabajadores de la administración pública nacional.