Diputada radical contó que tiene cáncer de mama para ayudar a concientizar

En una nota para el portal mendocino El Sol, la legisladora de 35 años, contó su experiencia. “Cuando me enteré de la enfermedad, al principio sentí demasiada incertidumbre, ansiedad sobre cómo se afronta. Es muy importante la compañía de los afectos, los seres queridos, la contención. Después te das cuenta que es una etapa más, un aprendizaje donde te vas reconociendo todos los días. Te volvés a conocer en distintas situaciones, hay días que estás mejor, otros días peor, aprendés a dejarte ayudar”, indicó.

https://twitter.com/diputadosucr/status/1519068635133788161 El bloque radical acompaña a @JimehLatorre en su lucha contra el cáncer de mama. Le deseamos una pronta recuperación y destacamos su vocación por concientizar sobre la prevención y tratamiento de la enfermedad. #FuerzaJimenahttps://t.co/a1I63Z3ggP pic.twitter.com/cMaEvFZRLA — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) April 26, 2022

El diagnóstico llegó cuando fue a hacerse los controles ginecológicos anuales y al palparse un bulto en una mama, decidió adelantar la ecografía. Por esa razón, decididó hacerlo público para concientizar a la ciudadanía sobre la enfermedad y la necesidad de hacerse los chequeos correspondientes y está trabajando en una aplicación para que nuevos enfermos puedan conocer la experiencia de pacientes ya recuperados.

Sobre la foto del posteo, Latorre explicó: “Le tenía un poco de miedo a ese momento. Es como el síntoma visible de la enfermedad. Después de diez minutos de llanto, sentí mucha emoción de verlo a mi hermano pelándome y luego pelándose a él. Siempre he invertido mucho en mi pelo, pero no me pareció tan terrible. Esta es la imagen más extrema, pero soy una mujer más con cáncer de mama”.

Jimena indicó también que seguirá trabajando junto a su equipo para mantener la cabez ocupada. "Lamentablemente, el Congreso está inactivo. Tengo el apoyo incondicional de todo mi equipo. La idea es trabajar, me hace bien”, cerró.