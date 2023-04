Canje de bonos en dólares: la Justicia rechazó el amparo presentado por Juntos por el Cambio

Tras analizar la presentación, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n°1 rechazó " in limine" la demanda, al considerar que la inexistencia del derecho subjetivo a la legalidad determina que la acción impugnatoria no puede ser promovida por quien no alega un perjuicio personal y directo". "No basta cualquier interés, sino que se torna indispensable un interés calificado”, agrega.