Carla Peterson criticó a Franco Rinaldi y fue atacada en redes: el respaldo de Martín Lousteau

En medio del escándalo político, que incluyó el pedido de renuncia al candidato de Jorge Macri, la esposa de uno de los principales dirigentes de la interna porteña de cara a las PASO se sumó a las críticas: "No es cancelación. Tampoco es una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan".