Martín Lousteau: "Jorge Macri nunca fue a Flores"

También se manifestó en contra de José Luis Espert, primer candidato bonaerense a senador nacional, con el que no comparte porque no compite en la ciudad de Buenos Aires: "No concuerdo con lo que dice Espert sobre los delincuentes, y no comparto esa política de mano dura".

Finalmente, opinó sobre el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires: "Hay que dar incentivos para invertir en lugares donde debería haber viviendas" sostuvo y prometió "revisar el código urbanístico". "El problema es dónde se construye. En Buenos Aires se invierte en ladrillos como si se compraran dólares de manera indirecta. Invierte donde le gustaría vivir a él, no en otro lado", concluyó.