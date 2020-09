El oficialismo no descarta cambio en el proyecto de aporte solidario

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, aseguró que el proyecto que comenzará a debatirse esta tarde "no tiene diferencias" con lo que se viene charlando. "No hay cambios que sean significativos, lo cual no quiere decir que no pueda haber cambios, para eso es el trabajo en comisión", afirmó.