Qué son las sesiones ordinarias y por qué se inauguran cada 1° de marzo en Argentina

El presidente Javier Milei convocó, a través del Decreto 107/2026, a la apertura de las Sesiones Ordinarias el próximo domingo 1° de marzo. Allí, encabezará un discurso de 30 minutos para dar comienzo a la labor parlamentaria de este año.

El próximo domingo —como ocurre cada 1° de marzo — el Congreso de la Nación dará inicio formal al período de sesiones ordinarias. Si bien la actividad legislativa ya tuvo movimiento en febrero, a partir de la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias para tratar proyectos centrales de su agenda, como la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil , la ceremonia marcará el comienzo institucional del año parlamentario.

En términos formales, una sesión en el Congreso es la reunión a la que están convocados todos los integrantes de una de las dos cámaras — Diputados o Senadores — y que se desarrolla en el recinto correspondiente, siempre que exista quórum.

La Constitución Nacional establece que el período de sesiones ordinarias se extiende del 1° de marzo al 30 de noviembre . Durante ese lapso, los legisladores pueden debatir y sancionar iniciativas en el recinto, más allá del trabajo previo en comisiones, donde se analizan y dictaminan los proyectos.

Dentro de este esquema, las sesiones ordinarias pueden ser de tablas —es decir, en días y horarios fijados cada año, sin un temario específico— o especiales, que requieren la firma de al menos 10 legisladores de cada cámara para abordar una agenda determinada.

El Congreso comenzará sus Sesiones Ordinarias del 1° de marzo al 30 de noviembre.

Además, el período puede ser prorrogado más allá del 30 de noviembre. Esa facultad corresponde al Presidente de la Nación , de acuerdo con las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99 (inciso 9) de la Constitución.

Por qué se realiza el 1° de marzo

La fecha actual rige desde la reforma constitucional de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem. A partir de entonces, el calendario parlamentario pasó a comenzar el 1° de marzo y a concluir el 30 de noviembre.

Antes de esa modificación, la apertura se celebraba el 1° de mayo, ya que el Congreso sesionaba entre esa fecha y el 30 de septiembre, según consigna la página oficial de la Cámara de Diputados.

Así, el 1° de marzo quedó consolidado como el punto de partida formal del año legislativo desde hace casi tres décadas.

JAVIER MILEI APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2025.jpeg Archivo. Milei durante la apertura de las Sesiones Ordinarias en 2025. Presidencia

La tradición, sin embargo, es mucho más antigua. El primer acto de apertura de sesiones ordinarias tuvo lugar en 1862, tras un período marcado por conflictos internos y esquemas de poder descentralizados. Este año, la ceremonia supera los 160 años de historia institucional.

En los últimos 40 años de democracia no hubo presidentes que incumplieran la obligación de asistir a la apertura del 1° de marzo. Tampoco se registran ausencias en las ceremonias del 1° de mayo realizadas antes de 1995.