Qué temas tratará el Congreso en 2026: la agenda legislativa que anunciará el Presidente

El presidente Javier Milei anunciará las prioridades parlamentarias del oficialismo para el año, con foco en la reforma electoral, nuevas iniciativas económicas y proyectos orientados a profundizar los cambios estructurales impulsados por el Gobierno.

Javier Milei inaugurará este domingo un nuevo período de sesiones ordinarias. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei delineará el próximo 1° de marzo las prioridades legislativas del Gobierno para 2026, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. El mensaje ante la Asamblea Legislativa funcionará como la hoja de ruta política del oficialismo para el año, con eje en reformas estructurales que abarcan el sistema electoral, la economía y el funcionamiento del Estado.

Entre los proyectos más relevantes aparece la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada con la mirada puesta en los próximos comicios nacionales. La iniciativa incluiría cambios en el mecanismo de votación mediante la implementación de la boleta única, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un punto que genera resistencias en la oposición pero que el oficialismo considera prioritario para reducir costos y simplificar el sistema.

La agenda también contemplaría nuevas iniciativas económicas orientadas a consolidar el equilibrio fiscal y limitar el crecimiento del gasto público en el largo plazo, además de proyectos vinculados al sistema educativo, como esquemas de financiamiento por demanda. Estas propuestas formarían parte de una segunda etapa del programa de reformas libertarias, tras las leyes aprobadas durante el último año.

JAVIER MILEI APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2025.jpeg Javier Milei inaugurará este domingo un nuevo período de sesiones ordinarias. Presidencia En el entorno presidencial sostienen que el contexto político posterior a las elecciones legislativas de 2025, con mayor volumen de aliados parlamentarios, abre una ventana de oportunidad para avanzar con transformaciones de mayor alcance. En ese escenario, el discurso no solo tendrá un componente institucional, sino también político, con definiciones dirigidas al Congreso, los gobernadores y los sectores económicos.

El oficialismo apuesta a que la agenda legislativa de 2026 consolide los cambios iniciados desde el comienzo de la gestión y siente las bases para los próximos años, en un período que consideran decisivo para la implementación del modelo económico y estatal que promueve el Gobierno.

Apertura de sesiones ordinarias 2026: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este domingo 1 de marzo a las 21. Así lo dispuso el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial. Como marca la tradición institucional, el mandatario brindará un discurso ante la Asamblea Legislativa, que reúne a los 257 diputados, los 72 senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de gobernadores, ministros y autoridades judiciales. Javier Milei Presidente de la Nación Argentina Sesiones Ordinarias Mariano Fuchila En los considerandos de la norma se estableció que el Poder Ejecutivo presidirá la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea. “Señálanse las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias”, indicó el texto oficial. El decreto llevó la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mensaje presidencial se emitirá por cadena nacional, lo que implica que todos los canales de televisión abierta y las señales informativas por cable transmitirán el discurso completo. Asimismo, la señal oficial estará disponible en los canales de YouTube de la Presidencia de la Nación y del Senado de la Nación, permitiendo seguir la apertura desde dispositivos móviles, computadoras y plataformas digitales.