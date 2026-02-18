Italia: un hombre intentó secuestrar a una nena en un supermercado + Seguir en









La niña de poco más de un año fue interceptada por un hombre en un supermercado cuando salía con su mamá. Se lo imputó por secuestro y lesiones agravadas.

La niña fue interceptada por un hombre sin domicilio fijo que estaba entrando al supermercado cuando salía con su mamá. Captura

Un momento de extrema violencia y tensión tuvo lugar en un supermercado de la ciudad de Bérgamo, Italia, cuando un hombre trató de secuestrar a una nena que iba de la mano de su madre. El momento quedó capturado por las cámaras de seguridad, que grabaron el instante en que el agresor intentó escapar con la menor en brazos.

La niña de apenas un año y medio iba con su madre mientras su padre se encontraba a pocos metros con las manos ocupadas con las compras. Cuando se acercaron a la salida del establecimiento local llamado Esselunga, se abrieron las puertas automáticas e ingresó un hombre.

Italia: un hombre intentó secuestrar a una nena en un supermercado El padre de la menor corrió para retenerlo y fue inmediatamente asistido por los guardias del establecimiento junto a otros clientes que se encontraban en el lugar.

El medio local Corriere della Sera informó que el agresor fue identificado como un rumano de 47 años sin domicilio fijo, que fue detenido e imputado por los cargos de secuestro y lesiones agravadas.

La menor, en tanto, sufrió graves lesiones como golpes y una fractura del fémur por el tirón al momento en que trató de separarla de su madre, indicaron los médicos.

