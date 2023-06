Carrió sufrió un accidente y habló de atentado contra su vida: "Mátenme a mí sola"

"A esta altura no me importa perder la vida". Las palabras son de Elisa Carrió , recientemente confirmada como precandidata a diputada del Parlasur de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023 , quien reveló que sufrió un accidente mientras viajaba hacia la provincia de Santa Fe . El hecho ocurrió hace dos semanas y en declaraciones a la prensa, Lilita no descartó que se trate de un atentado contra su vida.

Carrió tuvo un accidente y abonó hipótesis de atentado

La precandidata al Parlasur contó cómo ocurrió todo: “Uno de los autos en los que viajábamos es el blindado, el otro, no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas”, indicó. Ante la consulta sobre si ese hecho fue adrede, respondió: “Y... ¿a quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo?”, manifestó.

Por lo tanto, en la entrevista, Carrió no descartó que el hecho haya sido un intento de atentado contra su vida. "No tengo miedo", remarcó y añadió: "A mí me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde", enfatizó la referente de JxC.

En la entrevista aclaró que si bien un fiscal de Santa Fe estaba investigando el tema, aún no hay una causa judicial por lo sucedido.