Javier Milei busca apoyos para una reforma electoral que astilla a la oposición

El libertario impulsa la eliminación de las PASO buscando imponerse en un escenario fragmentado en 2027. El oficialismo incluye Ficha Limpia como novedad para cooptar a los aliados. Además, podría llegar a un acuerdo con los gobernadores. Así y todo, el panorama es poco auspicioso para LLA.

¿ La tercera es la vencida ? Una vez más, el presidente Javier Milei impulsa una reforma electoral que tiene la eliminación de las PASO entre sus ejes principales . El libertario apuesta a dar la pelea del 2027 frente a una oposición totalmente dividida que genere una dispersión del voto para imponerse y ser reelecto. Incluso sus aliados más fieles no lo acompañaron en sus dos primeros intentos. Por eso, en esta oportunidad, el Gobierno redobló la apuesta e introdujo Ficha Limpia para cooptarlos. ¿Lo conseguirá?

El primer intento fue con la Ley Bases; el segundo, durante las extraordinarias del 2025. Pero en ambos casos, Milei fracasó. No pudo avanzar con ninguna reforma electoral. Apenas se anotó un poroto: la suspensión de las PASO para las elecciones de medio término del año pasado. Por eso, cuando todavía falta para que se ponga en marcha el año electoral, los libertarios vuelven a la carga.

Así lo anunció Milei desde Israel. “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO : basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO : se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA : los corruptos AFUERA para siempre”, escribió el mandatario desde su cuenta de Twitter.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA…

El mensaje sorprendió. No por el envío de la reforma. En varias oportunidades se había anticipado que el oficialismo volvería a insistir con el asunto; lo dijo el propio Milei, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Aun cuando los números en el Congreso, sobre todo en Diputados, no están. La novedad fue la inclusión de Ficha Limpia.

Vuelve Ficha Limpia

Ficha Limpia es una de las banderas de lo que supo ser Juntos por el Cambio, rechazada por el peronismo y frustrada por La Libertad Avanza. Hay que retrotraerse a aquella sesión en el Senado en la que los dos misioneros que responden a Carlos Rovira rechazaron el texto, haciendo que la ley naufragara. En aquel momento, las miradas se posaron en el oficialismo (el gobierno provincial venía trabajando en tándem con Nación) y el propio Rovira dejó correr la versión de que había recibido un llamado de Milei para que sus senadores votaran en ese sentido.

Como fuere, la jugada libertaria es clara: arrastrar a los aliados que rechazan la eliminación de las PASO pero que impulsan la Ficha Limpia a que voten el proyecto. Al parecer, la idea se cocinó en la reunión que la Mesa Política mantuvo el último viernes.

Básicamente, con la inclusión de Ficha Limpia, LLA busca sumar el voto del PRO, la UCR y otros sectores que abogan para que las personas condenadas por corrupción u otros delitos graves no puedan ser candidatas a cargos públicos ni ocuparlos. A esto hay que sumarle que la semana pasada, se presentaron tres proyectos en ese sentido en Diputados: uno de la Coalición Cívica, otro de Karina Banfi y un tercero impulsado por la exvicegobernadora de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia. En el Senado, el bloque del PRO hizo lo propio.

Javier Milei dicurso en el Congreso En marzo, Milei anticipó que volvería a enviar una reforma electoral.

La Libertad Avanza apunta a usar la Ficha Limpia como gancho para atraer esos y otros votos. De esta manera, si no acompañan su proyecto, tendrían doble argumento para exponerlos públicamente. Por un lado, por no haber votado la iniciativa que ellos mismos impulsan desde hace años. Y, por otro, aplicar el “principio de revelación”, como ya lo anticipó la libertaria Lilia Lemoine desde su cuenta de Twitter.

“Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, escribió la libertaria. Es que, los argumentos que esgrimen desde el oficialismo es que la ciudadanía no tiene por qué financiar las internas de los partidos políticos.

“Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos", tuiteó este miércoles el ministro del Interior (y dirigente del PRO) Diego Santilli.

Qué hay detrás de la reforma electoral

Detrás del ahorro que el Gobierno promete, se esconde otro motivo. Y este es que Milei apuesta a enfrentarse con una oposición totalmente dividida: la dispersión de votos, en las distintas versiones del peronismo o de lo que supo ser Juntos por el Cambio, le jugarían a favor al mandatario.

Justamente, como la oposición y los aliados hacen exactamente la misma lectura, no acompañarían la eliminación de las PASO. Saben que, en un escenario totalmente atomizado, y en el que Karina Milei le escatima lugares en las listas incluso a los aliados más fieles, qué mejor que apelar –en caso de tener que jugar “por afuera”– a las primarias para ordenarse, y llegar a las generales con los candidatos más potentes.

Las PASO podrían ser la mejor salida para el radicalismo y la UCR. En caso de tener que ir por las propias y revivir algo similar a JxC, apelar a unas primarias podría ser un gran ordenador, como lo fueron en 2015. Por lo pronto, el bloque que conduce la cornejista Pamela Verasay presentó un proyecto de Ficha Limpia. De esta manera, los diputados de la UCR dejaron en claro que acompañan esa herramienta.

Ni hablar del PJ, que arrastra las mismas internas que afloraron durante el gobierno de Alberto Fernández. En el peronismo apuestan a que sean las PASO las que ordenen el partido y legitimen a su candidato. Allí podrían competir desde Axel Kicillof a Juan Grabois, pasando por Sergio Uñac y, quién dice, Sergio Massa o incluso el pastor Dante Gebel –que dicho sea de paso se encuentra de visita por el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/2046743724886008168?s=46&partner=&hide_thread=false Si el gobierno intenta debilitar a los partidos políticos, nuestra respuesta debe ser más democracia.



El anuncio del Gobierno sobre la eliminación de las PASO no hace más que confirmar algo que planteamos en su momento: debido a nuestra responsabilidad histórica no podemos… — Sergio Uñac (@sergiounac) April 22, 2026

“La Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, a debatir y a construir una alternativa que incluya a todos. Por eso propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”, tuiteó Uñac, quien ya se había anticipado a la jugada proponiéndole a su partido que impulse unas primarias antes de fin de año, por si la jugada oficialista llegara a concretarse.

El massista Sebastián Galmarini fue un poco más duro: “Ahora querés eliminar las PASO para dividir a la oposición? Pero además, no decís cómo se va a seleccionar los candidatos de los partidos. Es tu dedo?”, tuiteó el diputado. Y añadió: “La última gran avivada fue agregar ficha limpia para apretar al PRO y tratar de sumarlo a tu reelección que está tambaleando…”

Reforma electoral: ¿están los votos?

Los legisladores del PRO y de la UCR cercana al Gobierno prefieren no pronunciarse sobre el tema. Dicen que esperan la presentación del proyecto para analizarlo y, en base a eso, definir postura. Pero lo cierto es que ambos partidos están a favor de las primarias. Es cierto que presentaron proyectos para modificarlas, como por ejemplo, para que no sean obligatorias (PAS). Pero saben que si el dedo de Karina Milei no los elige para integrar las listas, la fragmentación les podría jugar una mala pasada.

Salvo que La Libertad Avanza les haga una oferta tentadora, los aliados a Milei podrían barajar volver a acompañar una suspensión de las PASO por única vez. No así la eliminación definitiva.

La gran duda es qué harán los gobernadores cercanos a la Casa Rosada. Estos podrían acompañar la propuesta del Gobierno (o una versión intermedia) a cambio de que Karina Milei no les plante candidato en los comicios provinciales, tal cual ocurrió en las elecciones del 2025. Una especie de intercambio de fichas: unos preservan la provincia y otros el Sillón de Rivadavia. De todas maneras, más de un mandatario provincial baraja desdoblar las elecciones en su territorio y despegarse de los comicios nacionales.

Por lo pronto, el proyecto ingresaría por el Senado, donde Patricia Bullrich la tiene un escenario más favorable que Martín Menem en Diputados. Así y todo, alcanzar los votos no será nada sencillo, sobre todo si se tiene en cuenta que, por tratarse de una cuestión electoral, requiere de una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.